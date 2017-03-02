«Газпром» ожидает роста цен на газ для россиян

Зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что холдинг ожидает роста регулируемых цен на газ в России в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента», — сказал Круглов.

Он также отметил, что российские власти рассматривают вопрос о возможности предоставлении «Газпромом» скидки крупным потребителям. «Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены, а газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10 процентов», — уточнил зампред правления холдинга.

Кроме того, в ходе Дня инвестора «Газпрома» зампредседателя правления компании Александр Медведев сообщил, что «Газпром» не видит оснований для пересмотра цены поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом он отметил, что возможность для пересмотра цен «остается как за продавцом, так и за покупателем».

По словам Медведева, если бы поставки начались сейчас, уровень цены, заложенный в контракте, полностью устроил бы «Газпром».

В сентябре 2016 года сообщалось, что правительство России предложило повышать цены на услуги ЖКХ следующие три года.