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«Газпром» ожидает роста цен на газ для россиян

11:31 2.03.2017
Фото с сайта newsader.com
Фото с сайта newsader.com
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Зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что холдинг ожидает роста регулируемых цен на газ в России в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5 процента», — сказал Круглов.

Он также отметил, что российские власти рассматривают вопрос о возможности предоставлении «Газпромом» скидки крупным потребителям. «Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены, а газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10 процентов», — уточнил зампред правления холдинга.

Кроме того, в ходе Дня инвестора «Газпрома» зампредседателя правления компании Александр Медведев сообщил, что «Газпром» не видит оснований для пересмотра цены поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». При этом он отметил, что возможность для пересмотра цен «остается как за продавцом, так и за покупателем».

По словам Медведева, если бы поставки начались сейчас, уровень цены, заложенный в контракте, полностью устроил бы «Газпром».

В сентябре 2016 года сообщалось, что правительство России предложило повышать цены на услуги ЖКХ следующие три года.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Газовая промышленность в России, Газпром
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 18:18
Гость: А вот как обстоят дела в Туркменистане

Соседи богатого на газ и нефть Туркменистана могут с завистью говорить о его жителях, которым газ, электричество, вода, соль даются бесплатно.
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02.03.2017, 17:47
Гость: Евгений В

Ностальгия, понимаешь. Все правильно, но тогда было, не смотря на развивающуюся вражескую предательскую колонну в руководстве КПСС и недостатки иного рода, которые на сегодняшнем фоне выглядят мелочью, государство социальное, а не сегодняшнее, которым руководят алчные и злобные карлики.
02.03.2017, 17:15
Гость: Из анекдотов

Как из плохой новости сделать хорошую.
"Безрадостные показатели экономики" — плохая новость.
"Безрадостные показатели экономики могли быть ещё безрадостнее" — уже хорошая.
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