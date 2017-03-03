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Законопроект о запрете «санкционки» из стран ЕАЭС внесли в Госдуму

10:16 3.03.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Законопроект о запрете оборота на территории России отдельных категорий товаров, поступающих из стран — участников Евразийского экономического союза, внесен в Госдуму.

Если закон будет принят, правительство получит право запрещать оборот товаров, ввозимых из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС. В первую очередь речь идет о товарах, при ввозе которых уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом ЕАЭС.

Поправки помогут повысить эффективность контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров и обеспечить единые условия оборота товаров независимо от способов их поставки, видов сделок и других факторов, отмечают авторы документа.

Законопроект был подготовлен Минфином и в начале февраля одобрен правительственной комиссией по законотворческой деятельности. Как пояснял РБК федеральный чиновник, главная цель документа — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО).

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 12:54
Русский

...бульбаш, не переживай ..не все из твово желудка достанем..
03.03.2017, 12:22
железяка - К

умные занимаются протекционизмом, т.к. импорт сам по себе не исчезает
03.03.2017, 11:43
Санкции дествуют более ДВУХ лет,

а закон будет только в 2017 года... Вот уж действительно, русские долго запрягают... ))) Надеюсь, что поедут быстро!
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