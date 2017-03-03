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Госдума намерена запретить «передержки» для бездомных собак

15:17 3.03.2017
Собаки в питомнике © KM.RU
© KM.RU
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Госдума намерена запретить так называемые «передержки» для бездомных собак. Автор законопроекта Владимир Панов отметил, что в «передержках» собаки содержатся в ужасных условиях. Ухаживать за животными после отлова, по мнению депутата, должны частные коммерческие структуры.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказала ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина: «Давайте вообще все запретим. И тогда у нас все бездомные животные будут заполонять наши улицы. Опять появятся стаи, начнут набрасываться на людей».

Кинолог уверена, что одними запретами жизнь животных лучше не сделать.

«Лучше бы нормальные законы придумали, а то смотрят все на Запад. На Западе с умом подходят. Какие там собачьи площадки, и какие у нас. Той-терьер только развернется. Пока мы до этой площадки дойдем, наши собаки уже все дела свои сделают. Запрещают это, запрещают то, а взамен ничего не предоставляют. Нужно создать нормальные приюты для животных, пригласить на работу профессионалов», — добавила Базаркина.

Данный законопроект был принят в 2011 году в первом чтении, но рассмотрение документа было отложено. В конце 2016 года президент Владимир Путин предложил доработать проект.

Темы: Россия, Проблема бродячих животных в городах России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 18:42
1

На что ума хватает, самолеты вот строить не хватает.
03.03.2017, 18:40
1

Что будут саботировать, штрафы? Ну ну. У нас государство любит вводить и собирать штрафы для пополнения бюджета.
03.03.2017, 18:34
чего опять Запад приплели

Какие там нафик собачьи площадки. Вообще не видел нигде. Не упомню даже в Швейцарии, хотя там собак везде суют под нос, в ресторане рядом посадят. В Риме или Париже дерьмо собачье валяется посреди тротуара. Там одно видел - у собак прав больше чем у людей. Если правда собака с хозяином, а не бродячая. Вот бродячих не видел. наверно прибивают сразу.
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