Госдума намерена запретить «передержки» для бездомных собак

Госдума намерена запретить так называемые «передержки» для бездомных собак. Автор законопроекта Владимир Панов отметил, что в «передержках» собаки содержатся в ужасных условиях. Ухаживать за животными после отлова, по мнению депутата, должны частные коммерческие структуры.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказала ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина: «Давайте вообще все запретим. И тогда у нас все бездомные животные будут заполонять наши улицы. Опять появятся стаи, начнут набрасываться на людей».

Кинолог уверена, что одними запретами жизнь животных лучше не сделать.

«Лучше бы нормальные законы придумали, а то смотрят все на Запад. На Западе с умом подходят. Какие там собачьи площадки, и какие у нас. Той-терьер только развернется. Пока мы до этой площадки дойдем, наши собаки уже все дела свои сделают. Запрещают это, запрещают то, а взамен ничего не предоставляют. Нужно создать нормальные приюты для животных, пригласить на работу профессионалов», — добавила Базаркина.

Данный законопроект был принят в 2011 году в первом чтении, но рассмотрение документа было отложено. В конце 2016 года президент Владимир Путин предложил доработать проект.