KM.RU – в центре международного скандала. Кто такие азербайджанцы и кто такие русские?

Интервью политика на портале KM.RU подняло ключевые вопросы

В Азербайджане бушует политический скандал. Крупные СМИ, блогеры, аналитики и эксперты обсуждают интервью, которое вышло на страницах нашего портала KM.RU. Речь идет о заявлении Председателя комитета Парламента Азербайджана (Милли меджлис) по региональным вопросам Арифа Рагимзаде. Поскольку я и был тем журналистом, который подготовил данный материал, то считаю необходимым сделать некоторые пояснения. Итак, что же вызвало столь явный гнев азербайджанской стороны? А вот этот отрывок:

Дионис Каптарь: Мне приходилось слышать высказывания о том, что турки и азербайджанцы – один народ.

Ариф Рагимзад: Это ошибка! Да, мы, азербайджанцы, имеем общие корни с турками, но народы - совершенно разные.

Рагимзаде – весьма известный и влиятельный политик, и когда его слова прочитали в Азербайджане, началось нечто неописуемое.

Привожу отдельные красноречивые ответы.

Депутат Милли Меджлиса (Парламент Азербайджана) Низами Джафаров: «Этнически мы тюрки. В действительности, армяне хорошо знают, что мы тюрки. В основе их территориальных притязаний находится именно этот вопрос. Они хотят нам отомстить за т.н. «геноцид армян» еще и потому, что мы тюрки»

Член комитета Милли Меджлиса по правам человека Фазиль Мустафа отреагировал более жестко: «Видимо, Ариф Рагимзаде не разбирается в этнографии. «Азербайджанец» — это просто политический термин, а не этнический. Мы считаем себя тюрками. Это понятие национальной идентичности живущих в Азербайджане тюрок. Я считаю, что своим заявлением Ариф Рагимзаде как бы дистанцировался от того, что он тюрок, как будто он стесняется своей национальной принадлежности».

А вот мнение политолога Зардушта Ализаде: «Это выбор человека, к какой нации себя отнести. Например, мои родители, все предки считались тюрками, но я себя считаю азербайджанцем и горжусь своей нацией».

Что писали в социальных сетях и всевозможных блогах, я, с вашего позволения, цитировать не буду, любой читатель с легкостью найдет необходимую информацию, просто набрав в поисковике ключевое слово «Рагимзаде».

А вот мнение представителя армянских СМИ:

Наира Айрумян: «Серьезные люди заявляют, что азербайджанцы – тюрки, хотя в стране проживают и иные народности-меньшинства. Другие обвиняют депутата в том, что позорит Азербайджан. Поиски национальной идентичности в Азербайджане – не новость, однако, интересно, почему азербайджанский депутат именно сейчас решил откреститься от тюркского происхождения».

Как нетрудно догадаться, весь шум поднялся вокруг одной буквы «Ю», которую комментаторы коллективно перепутали с «У».

Рагимзаде не говорил, что азербайджанцы - не тЮрки, он сказал: «не тУрки».

В русском языке понятие «турок» является частным случаем понятия «тюрок». Как, например, термины «поляки», «чехи» и «русские» – это частные случаи термина «славяне». Русские – это славяне, но русские – это очевидно не поляки и не чехи. Поэтому обвинение Рагимзаде в том, что он якобы считает азербайджанцев не тюрками, просто нелепо. Более того, в интервью мне он как раз и подчеркнул, что азербайджанцы это именно тЮрки, но не тУрки.

Вот доказательство: цитирую то, что сказал Рагимзаде лично мне в интервью, а не то, что ему потом приписали оппоненты: «Да, мы, азербайджанцы, имеем общие корни с турками».

Иными словами, исторически происхождение одно, но сами народы разные. По крайней мере, именно это, а не что-то другое следует из интервью Рагимзаде. Как когда-то из славянской общности выделились в разные народы поляки и русские, так и азербайджанцы отличаются от тУрок, оставаясь при этом тЮрками, как и русские не утратили своего славянства.

Не берусь судить, сознательно ли слова Рагимзаде исказили те, кто обрушился на него с необоснованной критикой. Быть может, они сами оказались в ловушке чужой воли, но факт остается фактом: пресловутые «трудности перевода» подняли на повестку дня спор о национальной самоидентификации целого народа.

Надо сказать, что подобные споры идут сейчас не только в Азербайджане. Прямо на глазах идет смена идентификации на Украине. Немало людей, еще вчера не делавших различий между украинцами и русскими и для которых русский язык является родным, вдруг стали украинцами. Доходит до комизма, когда радикальные украинствующие из «зоны АТО», попав под обстрел, быстро забывают украинский и переходят на русскую речь. Или когда на украинском телевидении ярко выраженные украинствующие обсуждают «проблему Донбасса» на чистом, русском языке.

Или вот в Молдавии много лет, то вспыхивая, то затухая, но никогда не прекращаясь, идет поиск ответа на вопрос: «Кто мы – румыны или молдаване»?

Да и в самой России на различных политических дебатах приходится слышать вопрос: «Кто такие русские, дайте определение». Почему-то, когда создавали республики с названиями по титульной нации, не возникало вопросов, а кто такие калмыки, якуты, чеченцы, татары. А вот кто такие русские, то есть большинство населения страны, огромный народ, это видите ли, «невозможно сформулировать».

В свое время портал KM.RU сделал всё для продвижения в инофрмационном поле идеи «Карты русского». Напомню, что еще в 2008 году в Москве состоялась пресс-конференция, организованная Фондом содействия объединению русского народа «Русские». Фонд предложил принять федеральный закон «О «Карте русского». В соответствии с ним русские люди, живущие за границей, могли бы получать документ, гарантирующий обладателям «Карты русского», ряд прав, среди которых:

- право на получение бесплатно долгосрочной многократной визы на неограниченное по времени пребывание в России;

- право работать в России без необходимости получать разрешение на работу;

- право заниматься в России предпринимательской деятельностью на тех же основаниях, что и российские граждане;

- право получать образование в России на общих основаниях с российскими гражданами;

- право получать пособия от России на третьего, четвертого и последующего ребенка, родившегося в семье;

- право получать в экстренных случаях бесплатную медицинскую помощь на общих основаниях с российскими гражданами.

- право на сравнительно упрощенную процедуру при получении российского гражданства.

Характерно, что давно уже действует «Карта поляка» - документ, подтверждающий принадлежность лица — гражданина одной из стран СНГ и Балтии — к польскому народу. Проблем с определением того, кто такой поляк, не возникает, но «почему-то» в России идея «Карты русского» неизменно наталкивается на демагогические фантазии вокруг якобы принципиальной невозможности решить, кому ее выдавать. Мало того, приходится слышать и совершенно невежественные заявления, о том, что якобы русских и вовсе не существует, поскольку за сотни лет народы «сильно перемешались».

Помните позорно знаменитый вопрос Тины Канделаки: «Русские, поднимите руку, кто вы здесь, где вы здесь?» Хотя вроде бы очевидно, что:

Русские - это те, для которых одновременно, подчеркиваю, не по отдельности, а ОДНОВРЕМЕННО, выполняется следующий список условий:

1. Родной язык - русский.

2. Сам человек считает себя частью общности людей, для которых родной язык русский.

3. Сам человек считает родной для себя историей и родной для себя культурой историю и культуру той общности людей, для которых родной язык русский.

Так что скандал сегодняшний в Азербайджане, разразившийся вокруг искажения слов Рагимзаде, заставляет и нас обратиться к теме самоидентификации.