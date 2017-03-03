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Лавров: обсуждение посла России напоминает времена маккартизма

13:54 3.03.2017
Сергей Лавров. Фото с официальной страницы МИД РФ в Facebook
Сергей Лавров. Фото с официальной страницы МИД РФ в Facebook
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обсуждение контактов российского посла в США Сергея Кисляка с временами маккартизма. Об этом сообщает "Интерфакс".

Лавров также процитировал мнение, что попытка выяснить, с кем общался Кисляк, похожа на «охоту на ведьм».

«Мы не хотим обезьянничать, и не будем обезьянничать. Но если бы такой же принцип был применен к деятельности посла [США Джона] Теффта в Российской Федерации и к его контактам, то, я вас уверяю, это было бы очень веселая картина», — сказал Лавров.

Посол Сергей Кисляк стал одной из центральных фигур при обсуждении в американских СМИ контактов администрации президента США Дональда Трампа с Россией. Общение с Кисляком привело к отставке советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.\

В марте стало известно, что новый генпрокурор США Джефф Сешнс еще до президентских выборов встречался с Кисляком, но скрыл это во время слушаний в Сенате.

С Кисляком также встречался старший советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.

Темы: Сергей Лавров, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 17:48
Гость: рядовой

...наличие посольства РФ в США - явный признак происков Москвы! ...ну и само существование России и РУССКОГО народа - прямая агрессия - это же ясно!!!
03.03.2017, 17:26
Гость: Хе-хе

Пральна, была революция роз, оранжевая революция , а пиндосам - полосатую революцию. Сала Украине! Пардон- гамбургеры Пиндосии! Хе-хе.
03.03.2017, 16:16
Гость: gvozd

Мы не хотим обезьянничать, и не будем обезьянничать.
-
ну и дураки.
если бы "обезьянничали", у рф не "умерли" бы "внезапно" более 6и дипломатов в сша за последние полгода.
как там говорили при совке: Неотвратимость наказания - главный фактор в Предотвращении преступления.
а кремль в поддавки играет с метрополией уже более 20 лет..
потому и результаты такие.
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