Лавров: обсуждение посла России напоминает времена маккартизма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил обсуждение контактов российского посла в США Сергея Кисляка с временами маккартизма. Об этом сообщает "Интерфакс".

Лавров также процитировал мнение, что попытка выяснить, с кем общался Кисляк, похожа на «охоту на ведьм».

«Мы не хотим обезьянничать, и не будем обезьянничать. Но если бы такой же принцип был применен к деятельности посла [США Джона] Теффта в Российской Федерации и к его контактам, то, я вас уверяю, это было бы очень веселая картина», — сказал Лавров.

Посол Сергей Кисляк стал одной из центральных фигур при обсуждении в американских СМИ контактов администрации президента США Дональда Трампа с Россией. Общение с Кисляком привело к отставке советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.\

В марте стало известно, что новый генпрокурор США Джефф Сешнс еще до президентских выборов встречался с Кисляком, но скрыл это во время слушаний в Сенате.

С Кисляком также встречался старший советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.