Делом Исаакия займется судья, решавшая судьбу досок Колчаку и Маннергейму

Противники передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) оспорили действия властей в новом иске. Заявление рассмотрит судья Татьяна Матусяк, которая ранее занималась исками о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге, передает "Интерфакс".

Как следует из материалов картотеки Смольнинского районного суда, три истца, в числе которых депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, оспаривают действия органов государственной власти в связи с инициативой передачи Исаакия. Ответчиком значится комитет имущественных отношений города (КИО).

Противники передачи Исаакия в пользование РПЦ ранее подавали аналогичный иск к КИО в Василеостровский районный суд Петербурга. Исковое заявление касалось вопроса о законности распоряжения комитета от 30.12.2016 "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А" с приложением, и действий комитета по изданию этого распоряжения.

Административные истцы сочли распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконным и нарушающим право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания. Истцы также полагают, что распоряжение Смольного было издано в отсутствие необходимого заявления со стороны РПЦ.

Суд отказался рассматривать иск на основании того, что распоряжение комитета имущественных отношений по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма РПЦ.

Ранее судья Татьяна Матусяк отклонила иск о признании незаконной установки доски Маннергейму и ее демонтаже, а установку доски Колчаку признала незаконной и постановила ее снять. Доску Маннергейму в итоге также демонтировали и перенесли в "Царское Село".