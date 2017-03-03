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Делом Исаакия займется судья, решавшая судьбу досок Колчаку и Маннергейму

13:42 3.03.2017
Исаакиевский собор. Фото с сайта wikipedia.org
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Противники передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) оспорили действия властей в новом иске. Заявление рассмотрит судья Татьяна Матусяк, которая ранее занималась исками о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге, передает "Интерфакс".

Как следует из материалов картотеки Смольнинского районного суда, три истца, в числе которых депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, оспаривают действия органов государственной власти в связи с инициативой передачи Исаакия. Ответчиком значится комитет имущественных отношений города (КИО).

Противники передачи Исаакия в пользование РПЦ ранее подавали аналогичный иск к КИО в Василеостровский районный суд Петербурга. Исковое заявление касалось вопроса о законности распоряжения комитета от 30.12.2016 "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А" с приложением, и действий комитета по изданию этого распоряжения.

Административные истцы сочли распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконным и нарушающим право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания. Истцы также полагают, что распоряжение Смольного было издано в отсутствие необходимого заявления со стороны РПЦ.

Суд отказался рассматривать иск на основании того, что распоряжение комитета имущественных отношений по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма РПЦ.

Ранее судья Татьяна Матусяк отклонила иск о признании незаконной установки доски Маннергейму и ее демонтаже, а установку доски Колчаку признала незаконной и постановила ее снять. Доску Маннергейму в итоге также демонтировали и перенесли в "Царское Село".

Темы: Санкт-Петербург, Взаимоотношения церкви и государства в России, Охрана памятников истории культуры и архитектуры в России
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 17:58
Гость: ВВВ

А кто, если не быдло необразованное, царю иудеев поклоняться будет и рявкать на тех, что не желают. Одно только радует, что вас "православных" на всё Рассею 1,5-2% не наберётся!
Аминь!
03.03.2017, 17:57
Гость: У вас есть гордость?

Вы гордитесь Великой Победой, своей страной или звездой Героя?!
Вот что сказал главный поп страны 1 марта:
"Гордость — это апогей греха. Бог гордым противится, смиренным дает благодать (1 Пет. 5:5). Диавол есть отец гордости, и гордость — это противление Богу, которое выражается в повседневной жизни. Гордый человек всегда ставит себя выше других, у него единственный взгляд на мир — сверху вниз."
Вы не верующий а Человек Образованный, Человек Знающий? Хотите в 21 веке отдать Исаакия мракобесам? Я - против!
03.03.2017, 17:51
Гость: ВВВ

Славяне - это славяне, а Русский - это Русский!
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