В Международный женский день в Москве будет по-весеннему солнечно и тепло

К 8 марта в столице потеплеет до +8 градусов.

Подробнее о погоде на грядущих праздниках рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе дневная температура составит в пределах +3-8 градусов. А 7 марта температура поднимется до +9 градусов», — сообщила метеоролог.

По данным синоптиков, на время праздников в столичном регионе будет по-весеннему солнечно и тепло.

«На эти дни ожидается очень теплая погода. Возможно, температура поднимется еще выше, потому что к нам приходит очень теплая воздушная масса», — добавила Позднякова.

1 марта погода в Москве повторила рекорд 17-летней давности с температурой +5,7 градуса.