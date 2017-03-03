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В Международный женский день в Москве будет по-весеннему солнечно и тепло

12:27 3.03.2017
Фото с сайта ayby.ru
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К 8 марта в столице потеплеет до +8 градусов.

Подробнее о погоде на грядущих праздниках рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе дневная температура составит в пределах +3-8 градусов. А 7 марта температура поднимется до +9 градусов», — сообщила метеоролог.

По данным синоптиков, на время праздников в столичном регионе будет по-весеннему солнечно и тепло.

«На эти дни ожидается очень теплая погода. Возможно, температура поднимется еще выше, потому что к нам приходит очень теплая воздушная масса», — добавила Позднякова.

1 марта погода в Москве повторила рекорд 17-летней давности с температурой +5,7 градуса.

Темы: Москва, Погода и природные изменения в России, Праздники в России и за рубежом
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