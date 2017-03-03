Раненного в Сирии генерал-майора Милюхина доставили в госпиталь им.Бурденко

Раненный во время боевых действий в Сирии начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин доставлен в реанимацию Главного военного клинического госпиталь имени Бурденко. Об этом РИА Новости рассказали в приемной госпиталя.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Милюхин получил ранения около недели назад во время боев за Пальмиру.

"Он в 56-м отделении, это — реанимация", — ответили в приемной на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии военачальника.

Раскрывать какие-либо подробности об обстоятельствах госпитализации в медучреждении отказались.