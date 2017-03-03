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Раненного в Сирии генерал-майора Милюхина доставили в госпиталь им.Бурденко

20:13 3.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Раненный во время боевых действий в Сирии начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин доставлен в реанимацию Главного военного клинического госпиталь имени Бурденко. Об этом РИА Новости рассказали в приемной госпиталя.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Милюхин получил ранения около недели назад во время боев за Пальмиру.

"Он в 56-м отделении, это — реанимация", — ответили в приемной на вопрос корреспондента РИА Новости о состоянии военачальника.

Раскрывать какие-либо подробности об обстоятельствах госпитализации в медучреждении отказались.

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 03:12
Иван

СССР не влезал в войны ради выгоды Газпрома.
А со страху никто никого не уважает, скорее презирают, как буйного соседа в доме.
04.03.2017, 01:23
Антон

Дай Бог ему скорейшего выздоровления. Утром пойду свечу за его здравие поставлю. Жаль, что ничем больше не могу ему помочь.
03.03.2017, 23:30
Юля

...Дорожкой СССР идем.
Дай-то БОГ !Тогда и бояться,и уважать будут со страху,и это хорошо.
Все комментарии (11)
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