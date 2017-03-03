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СКР попросил суд арестовать экс-депутата Вороненкова

13:34 3.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. 

В октябре 2016 года Вороненков и его супруга Мария Максакова, которая также входила в состав Госдумы VI созыва, уехали на Украину. В интервью «Московскому комсомольцу» экс-депутат говорил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. 14 февраля в интервью изданию Censor.net он сказал, что получил украинское гражданство.

На следующий день Следственный комитет России сообщил, что Вороненков объявлен в федеральный розыск в связи с делом о мошенничестве. В ведомстве заявили, что Вороненков подозревается в причастности к рейдерскому захвату частного здания, совершенному группой лиц.

По версии следствия, Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «ТОМА». Кроме того, экс-депутат организовал обналичивание полученных преступным путем денег и распределил их между соучастниками, сообщили в СКР.

Накануне, 2 марта, глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Вороненков уехал на Украину из-за того, что в его отношении могли возбудить уголовное дело. По его словам, ведомство дважды вносило в прокуратуру представление в отношении депутата, так как он проходил по делу об организации мошеннических схем против предпринимателей.


 

Темы: Россия, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 17:17
Гость: ****

Этого делать нельзя т.к на нары надо отправлять ВСЕХ ,НАЧИНАЯ С КРЕМЛЯ И ЗАКАНЧИВАЯ СК И ФСБ!Про "депутатов", "ментов" и речи нет, это в первую "очередь"!
03.03.2017, 16:53
Гость: аалександр

очередной Плей Бой деньги нужны вот и тырит. Максакова с безденежным не свяжется видно по ее запросам. Ведь писали что пользовалась вниманием криминальных авторитетов. Это что же знали и держали в Думе.
03.03.2017, 16:45
Гость: сердюковых-то почему "амнистируют"?

Кто критиком власти преступной становится,
Тот и без вины властью жуликов ловится,
Тогда как лояльные к ней прохиндеи,
Крадя миллиарды, крышуются ею!
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