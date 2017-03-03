СКР попросил суд арестовать экс-депутата Вороненкова

В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В октябре 2016 года Вороненков и его супруга Мария Максакова, которая также входила в состав Госдумы VI созыва, уехали на Украину. В интервью «Московскому комсомольцу» экс-депутат говорил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. 14 февраля в интервью изданию Censor.net он сказал, что получил украинское гражданство.

На следующий день Следственный комитет России сообщил, что Вороненков объявлен в федеральный розыск в связи с делом о мошенничестве. В ведомстве заявили, что Вороненков подозревается в причастности к рейдерскому захвату частного здания, совершенному группой лиц.

По версии следствия, Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО «ТОМА». Кроме того, экс-депутат организовал обналичивание полученных преступным путем денег и распределил их между соучастниками, сообщили в СКР.

Накануне, 2 марта, глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что Вороненков уехал на Украину из-за того, что в его отношении могли возбудить уголовное дело. По его словам, ведомство дважды вносило в прокуратуру представление в отношении депутата, так как он проходил по делу об организации мошеннических схем против предпринимателей.



