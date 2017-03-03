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Каждый второй россиянин заявил о нежелании видеть президентом женщину

11:11 3.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Отношение россиян к женщинам-политикам за последний год резко ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», сообщает «Интерфакс».

В целом не одобряют ведение женщинами политической деятельности 30% жителей России, тогда как год назад таких было только 20%. Каждый второй опрошенный (54%) не готов увидеть женщину во главе России в ближайшие 10-15 лет.

Не против избрания женщины на пост президента только 33% респондентов. Оставшиеся 13% россиян не смогли определиться с ответом.​

Доля россиян, которые не хотят, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, выросла за год с 28% до 38%. Число сторонников равноправия в этом вопросе снизилось с 64% до 56%.

При этом 41% считают, что шансы получить повышение у женщин и мужчин примерно равны. Почти половина (48%) сочли, что мужчинам все-таки проще добиться продвижения по службе, в то время как 7% уверены, что подниматься по карьерной лестнице легче женщинам.

Опрос был проведен 17-20 февраля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

В феврале текущего года вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в России существует дискриминация женщин по уровню зарплат. По словам Голодец, уровень средней зарплаты у женщин составляет лишь 73% от уровня средней зарплаты у мужчин, при этом уровень образования у россиянок выше.

Министерство труда ранее разработало проект национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Документ уже направлен в правительство.

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Президент России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 17:25
Гость: Остап

Так это же Российская Империя. При чем здесь мы, нынешние?
03.03.2017, 15:58
Гость: Вишь что удумали,

какую-то женщину президентом.
Да у нас на 24 года вперёд все кандидатуры согласованы.
03.03.2017, 15:49
Гость: Контрразведчик

Русская Княгиня Ольга, родом из Пскова в крещении-Елена, правившая Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регентши при малолетнем сыне, Русском Князе Святославе, после гибели её мужа, Русского Киевского Князя Игоря Рюриковича, единственная нормальная Президентша на Руси, других, типа "Лисавет", "Екатерин 1,2" нам не надо.
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