Каждый второй россиянин заявил о нежелании видеть президентом женщину

Отношение россиян к женщинам-политикам за последний год резко ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», сообщает «Интерфакс».

В целом не одобряют ведение женщинами политической деятельности 30% жителей России, тогда как год назад таких было только 20%. Каждый второй опрошенный (54%) не готов увидеть женщину во главе России в ближайшие 10-15 лет.

Не против избрания женщины на пост президента только 33% респондентов. Оставшиеся 13% россиян не смогли определиться с ответом.​

Доля россиян, которые не хотят, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, выросла за год с 28% до 38%. Число сторонников равноправия в этом вопросе снизилось с 64% до 56%.

При этом 41% считают, что шансы получить повышение у женщин и мужчин примерно равны. Почти половина (48%) сочли, что мужчинам все-таки проще добиться продвижения по службе, в то время как 7% уверены, что подниматься по карьерной лестнице легче женщинам.

Опрос был проведен 17-20 февраля 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

В феврале текущего года вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в России существует дискриминация женщин по уровню зарплат. По словам Голодец, уровень средней зарплаты у женщин составляет лишь 73% от уровня средней зарплаты у мужчин, при этом уровень образования у россиянок выше.

Министерство труда ранее разработало проект национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Документ уже направлен в правительство.