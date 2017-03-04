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Поклонская рассказала о замироточившем бюсте Николая II в Крыму

11:12 4.03.2017
Фото с сайта tsargrad.tv

Депутат Государственной Думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в эфире телеканала "Царьград" рассказала, что сегодня ей позвонили из Крыма и сообщили: в Симферополе произошло чудо - замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. 

По словам Поклонской, к бюсту уже приходят люди с заболевшими детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились дети".

Николай Второй «нам помогает», и он и его семья "погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой", уверяет депутат.

Бюст Государя был установлен в сентябре 2016 года у входа в часовню Святых царственных мучеников возле прокуратуры Республики Крым. Часовня в Крыму была построена на пожертвования сотрудников прокуратуры в честь святых царственных страстотерпцев.

Темы: Россия, Крым, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 22:31
Европеец

Она то может и красивая, но это тот же тип красоты как и Снежная Королева. Всмотритесь ей в глаза.
04.03.2017, 22:19
а большая часть

населения считает что поклонская недружит с головой и народу тревожно что такие депутаты заседают и решают что и как будет в стране,и какому быть бадуну!
04.03.2017, 22:15
и правда награждена

за какие заслуги интересно?
Сама княгиня поди вручала, вот барышне крышу и снесло, возомнила.
Все комментарии (149)
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