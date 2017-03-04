Поклонская рассказала о замироточившем бюсте Николая II в Крыму

Депутат Государственной Думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в эфире телеканала "Царьград" рассказала, что сегодня ей позвонили из Крыма и сообщили: в Симферополе произошло чудо - замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго.

По словам Поклонской, к бюсту уже приходят люди с заболевшими детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились дети".

Николай Второй «нам помогает», и он и его семья "погибли для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой", уверяет депутат.

Бюст Государя был установлен в сентябре 2016 года у входа в часовню Святых царственных мучеников возле прокуратуры Республики Крым. Часовня в Крыму была построена на пожертвования сотрудников прокуратуры в честь святых царственных страстотерпцев.