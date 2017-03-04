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Мясо-молочную продукцию будут электронно отслеживать от фермы до прилавка

10:02 4.03.2017
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Мясо-молочную продукцию будут электронно отслеживать от фермы до прилавка. Животным присвоят специальные коды и выдадут электронные паспорта. Такой законопроект разработало Открытое правительство.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Давно уже Евросоюз перешел именно на контроль всего процесса прохождения продукции от поля до прилавка или от фермы до прилавка. В Европе отслеживается, чем кормят животных, чем удобряют и чем защищают растения от вредителей», — сообщил специалист.

Эксперт уверен, что такие меры позволят гражданам понимать, что попадает на их стол.

«Отслеживание пути продукции выгодно и для потребителя, и для надзорных органов. Это позволяет дисциплинировать производителей сельхозпродукции и сырья для нее, дает потребителю достоверную информацию, а надзорные органы получат возможность пресекать на корню и не допускать до прилавка то, что не должно туда попадать», — добавил Шелищ.
 

Темы: Россия, Розничная торговля и торговые сети в России
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