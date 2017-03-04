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Игорь Стрелков: «Я бы поставил Украине ультиматум»

17:45 4.03.2017
Фото с сайта novorossia.pro
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В ближайшее время на страницах портала KM.RU выйдет интервью Игоря Стрелкова с оценкой последних событий вокруг  ДНР и ЛНР. Сейчас мы публикуем отрывок из будущего текста:

-Если бы вы могли влиять на ситуацию вокруг Украины, то как бы вы урегулировали конфликт между Киевом с одной стороны, и Донецком, Луганском, с другой? 

- Я бы поставил Украине ультиматум: немедленно вывести войска за пределы Донецкой и Луганской республик. В случае неисполнения ультиматума, объявил бы о признании республик, и гарантировал бы их защиту. То есть ввел бы миротворческие силы.

-Как вы относитесь к идее выдавать российские паспорта на Украине, то есть не только в ДНР и ЛНР?
- Я отношусь к этому положительно, разрешив брать такие паспорта всем, кто не запятнал себя сотрудничеством с бандеровским режимом. 

-Как вы оцениваете шаг Владимира Путина признать документы ДНР и ЛНР?
Да, это важный шаг, но промежуточный. Его можно отыграть назад.

Вопросы Игорю Стрелкову задавал журналист KM.RU Дионис Каптарь

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14
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Комментарии читателей
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04.03.2017, 18:16
Гость: Идти туда, где тебя не любят?

После просмотра в ютубе как фанаты донецкого-то Шахтера, сжигают флаг ДНР под одобрения трибун, мне с судьбой ДНР и бреднями Стрелкова все ясно.
04.03.2017, 18:07
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ объявил бы о признании республик, и гарантировал бы их защиту. То есть ввел бы миротворческие силы.
Российские пенсионеры с радостью встретили раздачу охапками российских паспортов в Абхазии и Ю.Осетии, теперь осталось раздать охапками в ЛНР и ДНР.
"Мы прокормим всех!", - ответили дедушки и бабушки...
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