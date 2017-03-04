Игорь Стрелков: «Я бы поставил Украине ультиматум»

В ближайшее время на страницах портала KM.RU выйдет интервью Игоря Стрелкова с оценкой последних событий вокруг ДНР и ЛНР. Сейчас мы публикуем отрывок из будущего текста:

-Если бы вы могли влиять на ситуацию вокруг Украины, то как бы вы урегулировали конфликт между Киевом с одной стороны, и Донецком, Луганском, с другой?

- Я бы поставил Украине ультиматум: немедленно вывести войска за пределы Донецкой и Луганской республик. В случае неисполнения ультиматума, объявил бы о признании республик, и гарантировал бы их защиту. То есть ввел бы миротворческие силы.

-Как вы относитесь к идее выдавать российские паспорта на Украине, то есть не только в ДНР и ЛНР?

- Я отношусь к этому положительно, разрешив брать такие паспорта всем, кто не запятнал себя сотрудничеством с бандеровским режимом.

-Как вы оцениваете шаг Владимира Путина признать документы ДНР и ЛНР?

Да, это важный шаг, но промежуточный. Его можно отыграть назад.

Вопросы Игорю Стрелкову задавал журналист KM.RU Дионис Каптарь