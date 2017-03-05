В Свердловской области спасли со льдины более 20 рыбаков

Сотрудники МЧС в Свердловской области сняли с отколовшейся льдины 23 рыбака. Об этом сообщается на сайте главного управления ведомства по региону.

Инцидент произошел на Белоярском водохранилище. Поскольку в тот момент водоем патрулировали работники муниципальной службы спасения, операция была организована оперативно.

Льдину с рыбаками отнесло от места отрыва примерно на 200 метров. На участок прочного льда их доставили на судне на воздушной подушке. Оттуда они в сопровождении сотрудников МЧС добрались до берега. В результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве напомнили, что весенние потепление приводит к снижению прочности льда, что делает рыбалку в такой ситуации рискованным занятием.

