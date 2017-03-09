«Украина этнически «зачистит» Донбасс, если Москва его сдаст»

Мнения авторитетных экспертов о сценариях развития конфликта на Донбассе

Как показывает практика (например, Сербской Краины в Хорватии), победа одной из сторон гражданского конфликта (особенно после предыдущего кровопролития) непременно ведет к «зачисткам» как военнослужащих противника, так и нелояльного населения.

Более того, в 2014-2016 гг. сверхжесткие действия украинских властей на подконтрольной им части Донбасса позволяют предположить, что в случае поражения ДНР и ЛНР киевские власти с «сепаратистами» церемониться не будут и подвергнут их преследованиям по политическим мотивам. А подавляющая часть жителей Донецкой и Луганской народных республик прямо или косвенно имела отношение к сопротивлению Украине. Начиная от организации референдума о независимости в апреле-мае 2014 г. до участия в боевых действиях на стороне ополчения.

Такого рода «расклады» позволяют прогнозировать тот факт, что разгром народных республик приведет к масштабному исходу ополченцев и пророссийского населения ДНР и ЛНР в Россию (а в конце 2016 г. численность населения ДНР составляла 2 миллиона 320 тысяч человек).

Причем, в отличие от ситуации 2014-2015 гг. на территорию РФ отступят не только гражданские жители, но также хорошо подготовленные и при этом озлобленные поражением участники боевых действий, в том числе с военной техникой. Подобная «миграция» может привести к дестабилизации не только Юга России (где ополченцы получат поддержку казачества), но и всей страны.

Особенно с учетом того, что даже в условиях «минской неопределенности» значительная часть ополченцев обвиняет российское руководство минимум в «пассивности», максимум - в желании «запихнуть Донбасс в состав Украины».

Выступая на открытии II Европейского форума молодых дипломатов, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил следующее: «Чтобы остановить поток беженцев из восточной Украины, мы пытаемся урегулировать кризис в этой стране. Мы выступаем за то, чтобы Донбасс интегрировался в Украину на равных условиях, чтобы там не было гонения или геноцида русскоязычного населения. Люди там должны получить законодательно, конституционно оформленный статус, пройти амнистию, пройти окончательно не только военное, но и политическое урегулирование. Это поможет экономическому восстановлению и созданию благоприятных условий для развития Восточной Украины».

Тем не менее, этот компромиссный вариант, оптимистично позиционируемый Министерством иностранных дел Российской Федерации в качестве оптимального, также таит в себе миграционные проблемы. Дело в том, что при таком сценарии нынешние киевские власти достаточно быстро (как только почувствуют, что Россия отказалась от прямой поддержки народных республик) начнет деятельность по свертыванию суверенитета Луганска и Донецка.

Примерно так вел себя даже вполне умеренный режим президента Украины Л.Д.Кучмы, который сумел в короткие сроки ликвидировать государственную самостоятельность Республики Крым, провозглашенную в 1992 г. и с определенными оговорками существовавшую до 1995 г.

Соответственно, можно предположить, что «мягкая сдача» ДНР и ЛНР в состав Украины также может привести (пусть и с некоторой «паузой») к репрессиям киевских властей против населения народных республик и особенно против бывших ополченцев.

Это также чревато миграционным «отступлением» в Россию «сепаратистской» части жителей Донбасса с негативными последствиями для стабильности нашей страны. Не говоря уже о том, что «зачистка» ДНР и ЛНР вызовет крайне болезненную реакцию на постсоветском пространстве и лишь спровоцирует дальнейшее давление Украины (с подачи США) на Российскую Федерацию.

Авторы: главный научный сотрудник Института проблем эффективного государства и гражданского общества Департамента политологии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктор исторических наук, профессор Галас М.Л.,

декан факультета социологии и политологии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кандидат политических наук, доцент Шатилов А.Б.

