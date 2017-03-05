Порошенко и Клинтон могли финансировать на средства, похищенные у россиян

МВД провело серию обысков и выемок в рамках уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей средств граждан, переданных страховой компании «Россия». Оперативники полагают, что часть этих денег могла пойти на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, обыски были проведены у ряда бывших менеджеров ОСАО «Россия», в офисах фирм, связанных с этой компанией, а также в крупном адвокатском бюро, представлявшем интересы страховщиков. Само уголовное дело, которое возбужденно по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), находится в производстве УВД СВАО Москвы, а оперативным сопровождением по нему занимаются сотрудники УЭБиПК и ФСБ.

По версии следствия, в 2013 году свыше 1 млрд рублей средств страхователей были похищены и выведены в кипрские офшоры. Главным фигурантом расследования является бизнесмен Виктор Пинчук — зять экс-президента Украины Леонида Кучмы. Именно он контролировал деятельность ОСАО «Россия» с 2009 года.

В материалах дела указано, что оперативники подозревают, что часть похищенных средств могла быть использована Пинчуком для финансирования в 2014 году предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, а в 2016 году — предвыборной кампании в президенты США «сенатора от штата Нью-Йорк Хилари Клинтон».