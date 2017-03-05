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Порошенко и Клинтон могли финансировать на средства, похищенные у россиян

14:38 5.03.2017
Фото с сайта usmoney.ru
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МВД провело серию обысков и выемок в рамках уголовного дела о хищении более 1 млрд рублей средств граждан, переданных страховой компании «Россия». Оперативники полагают, что часть этих денег могла пойти на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, обыски были проведены у ряда бывших менеджеров ОСАО «Россия», в офисах фирм, связанных с этой компанией, а также в крупном адвокатском бюро, представлявшем интересы страховщиков. Само уголовное дело, которое возбужденно по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), находится в производстве УВД СВАО Москвы, а оперативным сопровождением по нему занимаются сотрудники УЭБиПК и ФСБ.

По версии следствия, в 2013 году свыше 1 млрд рублей средств страхователей были похищены и выведены в кипрские офшоры. Главным фигурантом расследования является бизнесмен Виктор Пинчук — зять экс-президента Украины Леонида Кучмы. Именно он контролировал деятельность ОСАО «Россия» с 2009 года.

В материалах дела указано, что оперативники подозревают, что часть похищенных средств могла быть использована Пинчуком для финансирования в 2014 году предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, а в 2016 году — предвыборной кампании в президенты США «сенатора от штата Нью-Йорк Хилари Клинтон».    

Темы: Криминал, МВД России
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Комментарии читателей
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05.03.2017, 20:26
Гость: Фома

Да, душ так по 500-600 на каждого.
05.03.2017, 19:24
Гость: Владимир Владимирович , разберитесь

Хохол возглавлял страховую компанию "Россия" ! Это как понимать ?
05.03.2017, 19:07
Гость: ничего нового,-

Судя по ликованию ПЖиВ после избрания Трампа, действительно кое- какие деньги россиян "освоены".
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