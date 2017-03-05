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Два астраханских школьника спасли тонущих детей

10:25 5.03.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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В Астраханской области двое школьников совершили героический поступок. Они спасли тонущих в реке детей десяти лет.

Брат и сестра играли на тонком льду протоки Сенной, когда лед треснул и они провалились в ледяную воду, пишут "Вести". Увидев происходящее, на помощь тонущим бросились ученики восьмого и девятого классов местной школы Сергей Исаев и Никита Востриков. К счастью, им удалось вытащить детей, а потом самостоятельно выбраться.

Темы: Россия, Происшествия
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