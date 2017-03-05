Главный итог и урок пятилетки президентства Путина

4 марта исполнилось пять лет с момента избрания Владимира Путина президентом России

Главная проблема с подведением итогов прошедшей пятилетки президентства Владимира Путина заключается в том, что невозможно делать обычные в таких случаях наблюдения, сравнения с предыдущими периодами и прочие стандартные процедуры.

Вернее, формально это, разумеется, возможно, но по существу это ничего не скажет о прошедших годах. В результате бессмысленно говорить о привычных в таких случаях факторах, как макроэкономические показатели (ВВП просел в результате серьезного экономического кризиса, объемы оттока капитала за границу серьезно сократились, инфляцию удерживают в приемлемых рамках) или численность населения (сохраняется устойчивый тренд на рост, в том числе естественный).

В истории периоды, один из которых ныне переживает страна, называются переломными и судьбоносными.

Чтобы осознать грандиозность произошедших перемен, достаточно попробовать взглянуть на текущие новости из того дня, 4 марта 2012 года. Тогда помимо собственно президентских выборов главной политической новостью в стране были масштабные акции протеста, которые начались в декабре предыдущего года. Как из того дня пятилетней давности были бы восприняты, например, вот такие новости?

1. Россия строит мост, который должен связать крымские субъекты Федерации с материковой частью страны.

2. В США «русское вмешательство» в политическую систему страны вот уже который месяц является ключевой темой во внутриполитической борьбе, включая предвыборную президентскую кампанию.

3. Украина третий год воюет в «российско-украинской войне», правда, Россия на нее так и не явилась. При этом министр иностранных дел России предупредил Запад, что Москва не отменит введенные против него санкции, пока не будет выполнен план по урегулированию кризиса между Киевом и сепаратистскими территориями. Правда, мятежные республики по отношению к Киеву в последнее время все больше ведут себя как в анекдоте: «доктор сказал – в морг».

4. Министр обороны России доложил Путину, что сирийская Пальмира повторно освобождена от исламистских боевиков при поддержке российских ВКС (что вообще такое ВКС?) и сил специальных операций.

4 марта 2012 года эти новости выглядели бы совершенно ненаучной фантастикой, не имеющей никакого отношения к тогдашней стране. И это, возможно, главный урок, который преподали российскому обществу прошедшие пять лет.

Стало расхожим утверждение, что главные достижения Путина последних пяти лет связаны с внешней политикой. Безусловно, самые яркие и громкие успехи и победы России лежат на международной арене: от Ближнего Востока (где Россия впервые за много десятилетий вновь стала ключевым игроком в регионе) до упорной реализации (несмотря на сопротивление и разнообразные препятствия) многочисленных транспортно-энергетических проектов.

По существу, за последние годы страна вернула – или почти вернула – себе статус мировой сверхдержавы.

Однако на самом деле главное достижение этих пяти путинских лет связано все-таки с внутренней политикой России, и этим достижением является осознание российским обществом крайне важной истины: перемены требуют времени, а медленность и малозаметность перемен вовсе не означает их провала.

Когда в феврале 2014 года страна впервые увидела своих вежливых людей, для большей части российского общества было понятно, что они появились не вчера и не позавчера. Вежливые люди стали результатом многолетней реформы российской армии. В этой реформе было очень много спорного и хватало очевидных ошибок, а уж количество скандалов в ней перешло всякие разумные пределы. Но в результате Россия получила армию, которой ныне не просто гордится, но и служба в которой является вновь чрезвычайно престижной, чего не было уже очень много десятилетий, включая советский период.

Строительство космодрома Восточный обернулось громкими коррупционными скандалами и десятками уголовных дел, но, несмотря ни на что, у России появился новый космодром.

И так во всем – преодоление экономического кризиса, импортозамещение, обновление управленческого класса, борьба с коррупцией, реформа здравоохранения и системы образования, развитие инфраструктуры, подготовка к чемпионату мира по футболу – проблемы, скандалы и ошибки сопровождают каждое направление развития страны.

Но главным является то, что, несмотря ни на какие препятствия и провалы, Россия продолжает двигаться вперед и получать подтверждения, пусть временами они кажутся недостаточными, что прилагаемые усилия дают позитивную отдачу.

Это и есть самый главный итог пяти лет текущего президентского срока Владимира Путина. А также это, наверное, самый ценный урок, который могла получить страна к вековому юбилею своих революций.