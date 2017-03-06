СМИ узнали о лицензии частной компании на освоение шельфа Крыма‍

Лицензия на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма выдана частной компании «Новые проекты» — игроку, ранее не замеченному на нефтяном рынке. Об этом 6 марта пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Речь идет об участке Глубокая, переданном в аренду ООО «Новые проекты» на 30 лет. Как следует из данных портала pravo.gov.ru, распоряжение о выдаче компании лицензии подписал в июне 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В конце прошлого года глава компании Антон Дорноступ направил в Роснедра письмо, уведомлявшее о готовности предоставить в 2017 году план поисково-разведочных работ на указанном участке. Так, в течение 8 лет здесь должна быть пробурена первая поисковая скважина.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не стала отвечать на вопросы издания, в Минприроды от комментариев также отказались.

Отмечается, что ООО «Новые проекты» получило лицензию на участок Глубокая в 2012 году, но тогда компания была украинским юридическим лицом. О лицензии могло быть известно «Роснефти» — ее участок на шельфе, Туапсинский прогиб, пересекался с территорией Глубокой. После того, как ООО получило российскую лицензию, площадь участка уменьшилась до 338 кв. км.

Владельцем 99% компании с мая 2016 года является АО «Главнефтесервис», собственником которого, в свою очередь, является Антон Дорноступ, отмечает издание. Еще 1% компании принадлежит Олегу Кочагову, главе АО «Полюс логистика», входящего в «Полюс» Саида Керимова.

«Дорноступ также является гендиректором ООО «Русвелл», которым через АО «Инвестиционная нефтесервисная компания» владеет сын экс-главы Роснедр Петр Пак. Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и «ОГК групп», которую возглавляет другой сын бывшего чиновника — Анатолий Пак», — уточняет «Коммерсантъ».

Вместе с тем источники издания в правительстве РФ утверждают, что бенефициар «Новых проектов» — украинский предприниматель Сергей Курченко, в настоящее время живущий в Москве. Однако близкий к компании источник опровергает эти сведения.

Появление на шельфе частного предприятия является неожиданным, так как, в соответствии с законодательством, работать здесь могут только государственные компании. Исключение сделано для лицензий, выданных ранее мая 2008 года — в качестве примера можно привести «Лукойл», осваивающий месторождения на Балтийском и Каспийском морях.