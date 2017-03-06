Почему парни с Кавказа массово бегут в Москву

И может хоть как-то остановить этот процесс руководство республик

Дагестанский лидер Рамазан Абдулатипов связал массовый исход молодежи с Северного Кавказа с отсутствием рабочих мест на заводах и низким уровнем социального обеспечения, сравнив его со средневековьем. Впрочем, молодежь уезжает далеко не изо всех регионов. Что же гонит ее из аулов в мегаполисы?

«Мнимые» рекорды Кавказа

На деловом завтраке в рамках Сочинского инвестиционного форума глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал журналистам, почему, по его мнению, молодежь массово уезжает из регионов Северного Кавказа.

«Почему кавказцы бегут в Москву? Потому что уровень социального обеспечения дома на 60% ниже. Мы говорим, что мы „кормим Кавказ“, а в течение десятилетий республики региона занимают последние места по бюджетному обеспечению. Получается, мы веками закладываем кризис», — в присущей ему крайне экспрессивной манере заявил Абдулатипов.

Но не только в уровне социального обеспечения дело, но и в отсутствии рабочих мест. По мнению Абдулатипова, «5% населения республики заняты сейчас в промышленности. А в начале XX века было 7%. Если мы по промышленности опустились на феодальный уровень, то возрождается Средневековье, нас захлестнуло невежество».

Заявление дагестанского лидера, разумеется, бойко подхватили многие издания. Между тем, Абдулатипов противоречит сам себе: в начале декабря на международном форуме «Российский Кавказ» он хвалился успехами республики в промышленности.

По его словам, за последние четыре года индустриальное производство в Дагестане выросло вдвое, а за прошлый год — более чем на треть (и по этому показателю республика стала лидером в стране). Минпромторг России даже вручил почетную грамоту министру промышленности Дагестана Юсупу Умавову за высокие статистические успехи.

Покидают отчий дом… десятки тысяч

Абдулатипов в своем выступлении умолчал, что среди лидеров индустриального роста — предприятия из одного города, Кизляра: «Дагдизель», завод имени Гаджиева, Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ), Каспийский завод листового стекла (КЗЛС). Еще с советского времени здесь была самая развитая промышленность (в том числе оборонная).

В общем, все нынешние успехи — исключительно за счет «советского задела», а вот новые крупные предприятия в Дагестане фактически не строятся. И такая же ситуация в других республиках Северного Кавказа.

Скажем, в Чечне в структуре ВРП за 2014 год (более свежих данных нет) на промышленность приходилось менее 3%, в Дагестане — менее 4%, в Ингушетии — 6%… А вот в Ставропольском крае, также входящем в Северо-Кавказский федеральный округ, — чуть менее 12%, а в Кабардино-Балкарии — более 4%.

Продолжая мысль Рамазана Абдулатипова, можно провести корреляцию между показателями развития промышленности и оттока населения. Так, в 2015 году из Дагестана в другие регионы России выехало 35,5 тысяч человек, из Ставропольского края — чуть более 31 тысячи.

За тот же период, скажем, Чечню покинули (выехав в пределах России) более 11 тысяч человек. Даже с поправкой на размер региона, выходит, что из индустриально неразвитой Чечни люди уезжают намного реже, нежели из Дагестана или Ставрополья (также с промышленной точки зрения развитых крайне неодинаково).

Так что предположение Рамазана Абдулатипова не выдерживает всякой критики. Так почему же молодежь сегодня покидает регионы Северного Кавказа? И главное, что сделать, чтобы она массово не мигрировала в Москву и другие мегаполисы?

Чтобы молодежь не уезжала

Секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина уверена, что Северному Кавказу необходимы вовсе не индустриальные мегапроекты.

«Неплохо бы различать грезы (в которых, например, в регион едут отдыхать по высшему разряду миллионы туристов, а все долины стали «кремниевыми») и реальность, где Северный Кавказ толком не обеспечивает себя сельскохозяйственными продуктами. Начать стоило бы хотя бы с сельского хозяйства, иначе, судя по динамике в некоторых республиках, традиционный сыр и мед скоро начнут показывать на выставках. В исторических музеях.

Решение проблем региона лежит в сфере реального производства, а не какой-то гумсоцтехфантастики, куда, однако, можно вбухать много денег без всякого намека на результат», — говорит Яна Амелина.

Идею развития сельского хозяйства поддерживает и директор Центра современной кавказской политики (ЦСКП «Кавказ») Владислав Никонов: «Жить на Кавказе лучше, чем в Москве. Там просто денег больше, поэтому туда и едут. Деньги на создание высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве могли бы многих удержать от такой поездки.

Необходимо поддерживать молодежь в вопросах трудоустройства, но не на руководящие должности, а на реальное производство. И вот когда человек, поработавший в реальном мире решит, что он готов что-то сделать, ему нужно помочь с планом, расчетами, инвестициями», - считает Владислав Никонов.

Один из главных факторов, ограничивающих развитие Кавказа, — это отсутствие внятной молодежной политики. И это в федеральном округе, который сегодня является самым молодым в России! В этом мнении сходятся многие эксперты, профильно занимающиеся кавказской проблематикой.

«Много креативной молодежи, не найдя технического понимания, покидают Кавказ и Россию. Нам необходим некий орган или площадка которая занималась бы молодежными проектами, в том числе и IT. В настоящее время такого подхода со стороны государства нет (если не считать сезонных мероприятий вроде "Машука“)», — считает руководитель «Группы мониторинга молодежной среды» по Дагестану Руслан Гереев.

На «барина» надейся, а сам не плошай

Солидарен с Гереевым и главный специалист-эксперт Министерства Чеченской Республики по делам молодежи Алихан Исраилов. Он считает, что государство должно радикально пересмотреть и образовательную политику в регионе. Во-первых, сделав упор на борьбу с коррупцией в учебных заведениях и клановостью при последующем приеме на работе их выпускников. А во-вторых, сделав упор на развитие прикладной науки.

«Тем самым местом, где молодые, активные ребята смогут реализовать себя, воплотить в жизнь свои какие-то идеи, является университет. В первую очередь надо усилить работу в развитии науки в высших учебных заведениях северокавказского региона. Нужно создать какие-то новые инновационные технопарки, научно-исследовательские центры с хорошим финансированием, чтобы университеты стали более конкурентоспособными.

И, конечно же, нужно решить вопрос с коррупцией, который является серьезным барьером на пути к развитию», — уверен Исраилов.

Но, как понятно, это ведь системные проблемы не только Кавказа, но и всей страны. Каких-то уникальных рецептов для каждой отдельно взятой территории нет. Это, по мнению старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмета Ярлыкапова, отражается и на массовом сознании.

«Как считают сами жители Северного Кавказа, ключи к преодолению системного кризиса находятся в Москве. Только федеральная власть, по их мнению, способна инициировать реформы в регионе», — уверен Ярлыкапов.

В общем, снова и снова, век от веку — вера в барина, который должен приехать и навести порядок в далекой губернии, будь то Кавказ, Крым, Дальний Восток, Крайний Север…