Бывший замглавы Внутренних войск МВД арестован за взятку

Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу по подозрению в получении взятки Вячеслава Варчука - бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД России (ВВ МВД были ликвидированы в конце прошлого года, став основой для создания нового ведомства - Росгвардии), сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу военного суда.

В следственном изоляторе бывший высокопоставленный военный проведет как минимум, 2 месяца.

Ранее по этому же уголовному делу был арестован другой фигурант - Александр Костин. Он являлся подчиненным генерал-лейтенанта Варчука. Ему уже предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ "получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, обвиняемый Костин в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года получил взятку в размере 10 миллионов рублей от некоего офицера Внутренних войск. Деньги должны были оказать содействие в последующем выделении управлению связи Главного командования Внутренних войск МВД дополнительных денежных средств в размере 250 млн рублей.

Другими словами, высокопоставленные офицеры ВВ заранее получили "откат" за бюджетный транш, который обязались перечислить управлению, в котором служил взяткодатель.

Вячеслав Варчук перешел в финансово-экономическое управление МВД России из армии. С 9 декабря 2002 года он занимал должность начальника финансового управления Главного командования Внутренних войск МВД. Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД. Это была последняя должность, которую Варчук занимал. В Росгвардию его не взяли.