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В Мосгордуме отказались комментировать информацию о сносе девятиэтажек

15:09 6.03.2017
Фото с сайта nedomoskvich.ru
Фото с сайта nedomoskvich.ru
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Депутат Мосгордумы Владимир Платонов отказался комментировать журналистам информацию о том, что мэрия Москвы намерена включить в программу сноса пятиэтажных домов некоторые девятиэтажки.

Как сообщил «Ведомостям» источник в администрации Москвы, принцип расселения и сноса пятиэтажек будет квартальный, а если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести.

«Я не комментирую газетные публикации. Все началось со сноса пятиэтажек, которые находятся в плохом состоянии. Дальше полет фантазии не остановить, и мне сложно в этом участвовать», – сказал Платонов.

Как сообщалось, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м, столичные власти приступят к полной ликвидации пятиэтажного фонда. Новая программа сноса может затронуть около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 млн москвичей.

По данным «Ведомостей», общая стоимость программы предварительно оценивается в 2,4 трлн рублей.

В середине января 2017 года руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил о том, что в течение 18 лет в Москве снесено более 1,6 тыс. пятиэтажек. Разбора требуют еще 79 жилых домов первого периода индустриального домостроения.

Темы: Россия, Москва, Недвижимость
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Комментарии читателей
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06.03.2017, 18:29
Гость: А бараки в регионах

В Москве с жиру бесятся,их хрущевки и панельные девятиэтажки уже не устраивают.А сколько по России людей в бараках и аварийных домах проживают и все на переселение надеются.Сказано уже давно,что Москва не Россия.Не надо тогда нашим руководителям показывать на Запад,что они проводят политику двойных стандартов,сами внутри страны то же самое делаете.
06.03.2017, 18:25
Гость: Дед Щукарь

А надо бы, он не лучше и такие же древние.
06.03.2017, 17:57
Гость: алекс

Целенаправленна политика власть имущих по выщемлению неимущих с высокодоходных территорий за черту рентабельности,только деньги ничего личного!
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