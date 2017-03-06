В Мосгордуме отказались комментировать информацию о сносе девятиэтажек

Депутат Мосгордумы Владимир Платонов отказался комментировать журналистам информацию о том, что мэрия Москвы намерена включить в программу сноса пятиэтажных домов некоторые девятиэтажки.

Как сообщил «Ведомостям» источник в администрации Москвы, принцип расселения и сноса пятиэтажек будет квартальный, а если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести.

«Я не комментирую газетные публикации. Все началось со сноса пятиэтажек, которые находятся в плохом состоянии. Дальше полет фантазии не остановить, и мне сложно в этом участвовать», – сказал Платонов.

Как сообщалось, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м, столичные власти приступят к полной ликвидации пятиэтажного фонда. Новая программа сноса может затронуть около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 млн москвичей.

По данным «Ведомостей», общая стоимость программы предварительно оценивается в 2,4 трлн рублей.

В середине января 2017 года руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил о том, что в течение 18 лет в Москве снесено более 1,6 тыс. пятиэтажек. Разбора требуют еще 79 жилых домов первого периода индустриального домостроения.