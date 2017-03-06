«Освобождение Чудновец – это абсолютно правильный шаг»

Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице, осужденной за репост в соцсетях ролика об издевательствах над ребенком

«Решения судов надо уважать. В данном случае можно только приветствовать, президент обещал не оставить без внимания, что и произошло», – отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя решение Курганского облсуда об освобождении Евгении Чудновец.

Ранее в понедельник стало известно: Курганский областной суд удовлетворил кассацию заместителя генпрокурора России Леонида Коржинека и отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях видеоролика об издевательствах над ребенком. Женщина была освобождена из-под стражи в зале суда.

«Курьер из суда с выпиской уже едет в исправительную колонию № 6 города Нижний Тагил. Если успеют, освободят сегодня», – сообщил на своей странице в Facebook адвокат Чудновец Алексей Бушмаков. Он также рассказал, что его подзащитная собирается требовать компенсацию за незаконное содержание под стражей.

«Освобождение Евгении Чудновец, которое состоялось благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры и поддержке общественного мнения, можно только приветствовать... Общественная позиция сыграла в этом важную роль», - подчеркивается в заявлении федерального уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, которое цитирует ТАСС.

«Решение и отмена уголовного дела лишний раз подчеркивает, что судебная система работает эффективно», – подчеркнул в комментарии ТАСС зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, бывший представитель Думы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин. Депутат отметил: решение по делу Чудновец свидетельствует о том, что «Верховный суд корректирует правоприменительную практику».

«Наша общая задача, чтобы в нашей стране не было судебных ошибок, а если были выявлены процессуальные «перегибы», то чтобы они оперативно исправлялись путем пересмотров вынесенных приговоров», – в свою очередь подчеркнул депутат от «Единой России» Александр Сидякин. «Так и произошло в деле Чудновец», – указал парламентарий.

Полгода заключения за репост трехсекундного ролика

Напомним, что в январе суд приговорил Чудновец к полугоду лишения свободы (позже наказание было снижено до 5 месяцев).

«Вина» Чудновец состояла в том, что она скопировала на свою страницу трехсекундный видеоролик, запечатлевший издевательство над ребенком в одном из детских лагерей в городе Катайск Курганской области. Таким образом женщина рассчитывала обратить внимание общественности на вопиющий случай жестокого обращения с детьми. В видеоролике, который разместила Чудновец, также присутствовал призыв разобраться в ситуации.

Отметим, что воспитатель детского лагеря Татьяна Куршева и вожатый Данил Безбородов были осуждены за насильственные действия сексуального характера над малолетним (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК) на 6 и 3 года колонии соответственно.

Евгению Чудновец за попытку привлечь внимание к злодеянию (причем репост был сделан в закрытой группе в соцсети) судили по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Как сообщает ТАСС, в начале января Чудновец была помещена в карцер Шадринского следственного изолятора в Курганской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, воспитательница была наказана за то, что закрывала ноги одеялом, находясь в камере. Тогда же Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку для выяснения правомерности помещения Чудновец в карцер. После вынесения приговора суда Чудновец отбывала наказание в женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле Свердловской области.

«Что за решение такое?!»

Осуждение Чудновец получило широкий общественный резонанс после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой один из журналистов задал вопрос о приговоре, вынесенном воспитательнице из Кургана.

«Обратили внимание на этот случай, с ним разбираются, он не такой простой. Эта тема не осталась без внимания», – заверил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить объективность расследования.

Ранее уголовным преследованием Чудновец возмутилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Сейчас все всполошились, и Следственный комитет проводит проверки свои... Что за решение такое? Человек, который способствовал раскрытию преступления, понес еще и ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!» – заявила детский омбудсмен в ходе всероссийского ведомственного совещания.

«Исправление осужденных не подразумевает издевательств»

В январе, еще до вынесения приговора Чудновец, в прокуратуру Курганской области обратился депутат от «Единой России» Александр Сидякин. Он попросил регионального прокурора Игоря Ткачева оценить действия гособвинителей, требовавших на тот момент пяти месяцев лишения свободы для Чудновец. Тогда же депутат привлек внимание к тому, как с подследственной обращались в Шадринском СИЗО: то, что Чудновец отправили в карцер только за то, что «она убрала ноги под одеяло», депутат назвал «дикостью, не поддающейся обоснованию». «Исправление осужденных – цель, которую преследуют места лишения свободы – не подразумевает издевательств и пыток, – подчеркнул Сидякин. – Это запрещено международным и российским законодательством и не останется без внимания».

28 февраля Верховный суд обязал президиум Курганского облсуда пересмотреть дело воспитательницы. Высшая инстанция приняла во внимание доводы замгенпрокурора Леонида Коржинека, который просил отменить приговор Чудновец и закрыть уголовное дело «за отсутствием состава преступления».

«Видимо, это тенденция, и это очень хорошо»

Глава комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Антон Цветков обратился в Генпрокуратуру, СК и Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой провести детальную проверку в отношении инстанций, возбудивших дело против Чудновец, расследовавших это дело и осудивших ее.

«Сегодняшнее решение Курганского облсуда об отмене приговора в отношении Евгении и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления – наша общая победа, – цитирует Цветкова официальный сайт ОП. – Но кто ответит за то, что пришлось пережить за эти месяцы Чудновец, ее семье? Каким образом велось следствие? Почему прокурор утвердил обвинительное заключение? Чем руководствовался судья, вынося такой странный приговор? Уверен, что действиям следователей, прокуроров и судей Курганской области необходимо дать объективную правовую и профессиональную оценку, с принятием последующих организационных, а возможно, и кадровых выводов».

Освобождение Чудновец – «это абсолютно правильный шаг, потому что у нее не было никакого злого умысла, наоборот, исправили эту безобразную ситуацию, в связи с которой она выложила ролик», подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Георгий Федоров.

Он добавил, что после отмены приговора Ильдару Дадину, ранее осужденному за неоднократные нарушения правил проведения митингов, отмены приговора Чудновец «могут пересмотреть еще несколько резонансных дел». «Видимо, это тенденция, и это очень хорошо», – подчеркнул Федоров.

Кроме того, «зная наше правосудие», нельзя не отметить, что здесь «повлияла прямая политическая воля президента, чтобы исправить этот перекос», подчеркнул эксперт и напомнил, что дело было на контроле главы государства.

Отправная точка

«Любое освобождение человека из-под стражи, мест лишения свободы – это в любом случае процесс гуманизации», – заявил член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. Здесь же речь идет «о привлечении к ответственности человека, который неумышленно распространял порнографическую продукцию, и это не было системным явлением в ее действиях», подчеркнул собеседник. Чудновец утверждала, что, наоборот, хотела привлечь внимание к этой беде и проблеме. «За это привлекать к ответственности, тем более к лишению свободы, на мой взгляд, очень несправедливо», – подчеркнул Кучерена.

«Сегодняшнее решение можно только приветствовать. Надеюсь, что наша и судебная система, и органы прокуратуры в будущем будут более внимательно относиться к подобным ситуациям, поскольку мы видим, что такие дела очень чувствительны в нашем обществе. Сегодня граждане неравнодушны к тому, что происходит, какие выносятся решения, какие возбуждаются уголовные дела и в целом что касается государства и решений, которые принимаются», – указал собеседник.

В связи с этим он выразил надежду, что «дело Чудновец для многих судей, прокуроров будет отправным моментом в части более гуманного отношения к людям, которые оступились, неумышленно совершили какие-то действия, которые хоть и попадают под признаки преступления, но при этом не имеют системного характера», подчеркнул Кучерена.

Он напомнил, что президент получает достаточно много обращений по тем или иным вопросам, касающимся работы судебной системы, правоохранительных органов. Да, глава государства не может вмешиваться в осуществление правосудия и т.д., но эта тема оказалась в центре событий с точки зрения общественного интереса, неравнодушия к судьбе человека, отметил адвокат.

«Поэтому, конечно, президент должен обращать внимание на какие-то явные грубейшие нарушения. То, что президент высказался и этот вопрос был взят на контроль, – это абсолютно нормально и справедливо», – резюмировал Кучерена.

«Одна ласточка весны не делает»

«Правосудие в данном случае свершилось, теперь уголовный закон применен правильно», – констатировал член Совета при президенте по правам человека (СПЧ), бывший судья Мосгорсуда, заслуженный юрист России Сергей Пашин.

Нынешний приговор отменен законно, но у прокурора еще есть возможность кассации, напомнил собеседник, не исключив, что прокуратура этим воспользуется. «Обычно так бывает», – резюмировал Пашин.

Однако на вопрос, можно ли считать отмену приговора проявлением тенденции к гуманизации системы судопроизводства, он отметил: «Есть поговорка – одна ласточка весны не делает. Так что о тенденции говорить рано». По его мнению, в действиях Чудновец «действительно не было состава преступления». «Если человек попадает под кампанию, то границы уголовного закона в руках чиновников расширяются», – подчеркнул Пашин.

Подобная кампания может быть любой: это и борьба с педофилами, нетрудовыми доходами, коррупцией, пояснил член СПЧ. «Тогда хватают тех, кого легче схватить, кто беззащитнее, и вменяют им статьи по преступлениям, которых они не совершали», – подчеркнул собеседник.