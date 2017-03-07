В Кремле пообещали обдумать перенос президентских выборов на 18 марта‍

В Кремле пока не определились по поводу того, стоит ли проводить выборы главы государства в 2018 году 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в третье воскресенье первого весеннего месяца. Такую идею ранее одобрил спикер Госдумы, а сама инициатива принадлежала сенаторам, которые внесли поправки в нижнюю палату парламента.

"Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Российская газета".

"Здесь нужно будет какое-то время безусловно, чтобы обдумать эту инициативу", - отметил он.

"В обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится", - сказал Песков в ответ на вопрос, о каком времени может идти речь.

Ранее инициативу о переносе выборов на 18 марта 2018 года поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, то, что дата выборов президента России совпадет с «замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо».

О том, что президентские выборы могут совместить с годовщиной присоединения Крыма, стало известно в пятницу, 3 марта. В Госдуму был внесен пакет поправок к закону «О выборах президента Российской Федерации» перед президентскими выборами 2018 года. Согласно этим поправкам, выборы президента России в 2018 году могут пройти на неделю позже. Авторами поправок стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков.

Согласно закону, выборы президента в России проходят во второе воскресенье марта. В 2018 году второе воскресенье марта выпадает на 18-е число. Однако если этот день будет рабочим (например, из-за предшествующих праздников и переноса рабочих дней из-за празднования 8 Марта), то выборы автоматически переносятся на предыдущее (первое) воскресенье марта. Именно поэтому в 2012 году выборы президента России прошли 4 марта, а не 11-го.

Новые поправки предлагают изменить систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее воскресенье. Третье воскресенье марта в 2018 году — это 18-е число, четвертая годовщина подписания президентом России договора о присоединении Крыма.