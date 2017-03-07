]]> ]]>
Главная В России Новости

В Кремле пообещали обдумать перенос президентских выборов на 18 марта‍

14:36 7.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В Кремле пока не определились по поводу того, стоит ли проводить выборы главы государства в 2018 году 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в третье воскресенье первого весеннего месяца. Такую идею ранее одобрил спикер Госдумы, а сама инициатива принадлежала сенаторам, которые внесли поправки в нижнюю палату парламента.

"Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Российская газета".

"Здесь нужно будет какое-то время безусловно, чтобы обдумать эту инициативу", - отметил он.

"В обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится", - сказал Песков в ответ на вопрос, о каком времени может идти речь.

Ранее инициативу о переносе выборов на 18 марта 2018 года поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, то, что дата выборов президента России совпадет с «замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо».

О том, что президентские выборы могут совместить с годовщиной присоединения Крыма, стало известно в пятницу, 3 марта. В Госдуму был внесен пакет поправок к закону «О выборах президента Российской Федерации» перед президентскими выборами 2018 года. Согласно этим поправкам, выборы президента России в 2018 году могут пройти на неделю позже. Авторами поправок стали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков.

Согласно закону, выборы президента в России проходят во второе воскресенье марта. В 2018 году второе воскресенье марта выпадает на 18-е число. Однако если этот день будет рабочим (например, из-за предшествующих праздников и переноса рабочих дней из-за празднования 8 Марта), то выборы автоматически переносятся на предыдущее (первое) воскресенье марта. Именно поэтому в 2012 году выборы президента России прошли 4 марта, а не 11-го.

Новые поправки предлагают изменить систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее воскресенье. Третье воскресенье марта в 2018 году — это 18-е число, четвертая годовщина подписания президентом России договора о присоединении Крыма.

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Президент России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.03.2017, 20:08
Гость: Революционный матрос

7 ноября - то что надо.
07.03.2017, 19:22
Гость: И.С.

"Ися" в смысле "Изя"? Это ты скажи Порошенко, Гройсману, Парубию и молодящейся воровочке.
07.03.2017, 19:08
Гость: Очень важно хорошо обдумать день,

Главное обеспечить полную явку избирателей, с тем, чтобы
Президентом был избран имено господин Путин, а не какой-то
там барбос или клоун.
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.