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Медведев пригрозил повышением цен на газ за выход из ЕАЭС

11:09 7.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Только благодаря своему участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) некоторые из входящих в него стран имеют возможность покупать российский газ по льготным ценам, заявил на межправительственном совета Союза премьер-министр России Дмитрий Медведев, призвав руководителем правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии говорить об этом «прямо, без обиняков».

«Если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка $200 за тысячу кубометров. Вот и все. И не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах. Все было бы существенно, гораздо дороже», — подчеркнул Медведев (цитата по ТАСС).

Глава правительства России призвал своих «коллег» помнить о льготной цене на газ при принятии решений, тормозящих или блокирующих процесс интеграцию в ЕАЭС. Он также указал на недопустимость переноса проблем в двусторонних отношениях отдельных участников ЕАЭС на отношениях в рамках союза в целом, сравнив такой подход с шантажом.

«Здесь никто никого насильно не держит», — подчеркнул Медведев, отметив, что все участники ЕАЭС вошли в него добровольно, получив в итоге «значительные льготы по энергетическому сотрудничеству» и нарастив объемы экспорта на российский рынок.

В начале февраля 2017 года СМИ сообщали, что власти Белоруссия хочет выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, «возможно», из Союзного государства России и Белоруссии. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слухи «полным вымыслом»

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит 7 марта 2017 года в Бишкеке. В нем, наряду с Медведевым, принимают участие премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Темы: Международные отношения, Экономика и финансы, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 20:11
Русский

..хохол, ты за нас не переживай. Мы до сих пор так и не знаем, сколько же мы платим за газ, не говоря ,а насколько газ "повысился" в цене..)))))
07.03.2017, 20:03
исповедь неудачника

Если найдешь ссылку как Роман Абрамович клеймит СССР я тебе неудачнику поллитру поставлю. Умный и трудолюбивый человек в любом СССР или " Не СССР " добьется всего чего хочет.
07.03.2017, 19:56
Инфляция мать ее......

Интереснейшая мысль !
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