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В Госдуме одобрили проект закона о странных именах

19:45 7.03.2017
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает органам ЗАГС регистрировать имена детей, содержащие символы, аббревиатуры, числа и ненормативную лексику.

Документ поступил на рассмотрение Думы в апреле прошлого года. Его автором является сенатор Валентина Петренко, сообщает РИА Новости.

В проекте отмечено, что родители имеют полную свободу при выборе имени ребенка, и действующее законодательство запрещает отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности.

Закон не содержит норм, которые бы обязывали родителей давать детям только такие имена, которые явно не нарушают детские права и интересы. В то же время в законодательстве не предусмотрен порядок действий на случай, когда факт такого нарушения очевиден, и свобода выбора родителей приводит к злоупотреблению ими своими правами.

Автор проекта привела ряд примеров необычных детских имен, опираясь на статистику столичных органов ЗАГС. В частности, БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года) – такое имя получил ребенок в одной из московских семей. Органы ЗАГС до сих пор отказываются его регистрировать.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Дети
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Комментарии читателей
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08.03.2017, 00:42
Гость: Липомир-идеальное имя,Липа+Мир/ или Миро /

"Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что вина Российской Федерации в авиакатастрофе под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, якобы доказана. Об этом глава военного ведомства Польши заявил в интервью изданию Rzeczpospolita.

По словам Мачеревича, польская сторона якобы обладает некими доказательствами и «неопровержимыми свидетельствами ответственности России за смоленскую катастрофу». Также он сказал, что скоро будет опубликовано объяснение причин и механизмов, которые привели к трагедии".
А власти, как загнанные крыски,сказать нечего,паузу держать неприлично,вот над именами и колдуют.25 лет им не хватило.
07.03.2017, 22:18
Гость: Сиропкин

Такие с позволения сказать "родители" Воронины-Фроловы не чувствуют никакой общности с нашей великой тысячелетней историей, если не хотят назвать ребёнка Святослав, Ярослав или хотя бы Александр. Как ласкательно звать ребёнка - БОЧка? Хотя ласки от них он явно не дождётся.
07.03.2017, 22:10
Гость: Ну во первых

сжатие или отсутствие населения на выборах- это задача поправивамая за счёт льгот или отпуска уголовщины впредь со стороны власти- это самый
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