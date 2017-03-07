В Госдуме одобрили проект закона о странных именах

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который запрещает органам ЗАГС регистрировать имена детей, содержащие символы, аббревиатуры, числа и ненормативную лексику.

Документ поступил на рассмотрение Думы в апреле прошлого года. Его автором является сенатор Валентина Петренко, сообщает РИА Новости.

В проекте отмечено, что родители имеют полную свободу при выборе имени ребенка, и действующее законодательство запрещает отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности.

Закон не содержит норм, которые бы обязывали родителей давать детям только такие имена, которые явно не нарушают детские права и интересы. В то же время в законодательстве не предусмотрен порядок действий на случай, когда факт такого нарушения очевиден, и свобода выбора родителей приводит к злоупотреблению ими своими правами.

Автор проекта привела ряд примеров необычных детских имен, опираясь на статистику столичных органов ЗАГС. В частности, БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года) – такое имя получил ребенок в одной из московских семей. Органы ЗАГС до сих пор отказываются его регистрировать.

