Петербург устал от кадровой чехарды в Смольном

Кадровая политика Георгия Полтавченко вызывает множество вопросов и у депутатов Законодательного собрания, и у жителей Санкт-Петербурга, которые не успевают следить за сменой чиновников

В феврале губернатором было принято очередное спорное кадровое решение: на место вице-губернатора по социальным вопросам Георгий Полтавченко выдвинул Анну Митянину, чью кандидатуру в итоге поддержали только 26 депутатов из 50. По мнению парламентариев, Митянина – профессиональный юрист, но совершенно не разбирается в социальных вопросах. Ее выдвижение связывают исключительно с тем, что Митянина сумела зарекомендовать себя как человек Полтавченко и в последнее время являлась заместителем главы администрации губернатора.

В то же время причиной отставки Ольги Казанской, занимавшей ранее должность вице-губернатора по социальным вопросам, практически однозначно называют принципиальные разногласия с руководством.

По мнению депутата Законодательного собрания Оксаны Дмитриевой, в Санкт-Петербурге в последние годы прослеживается тренд – назначать в различные сферы на руководящие должности людей, не имеющих практического опыта в выбранной области.

Так, вице-губернатор Михаил Мокрецов, отвечающий за вопросы экономического развития, - бывший сотрудник налоговых органов. Глава Комитета финансов Алексей Корабельников умудрился опозориться на встрече с депутатами, перепутав дефицит бюджета с профицитом. Руководитель Жилищного комитета Валерий Шиян в прошлом не имел опыта работы в ЖКХ, а его ведомство не раз обвиняли в банальных ошибках в проектах законов.

Отсутствие кадрового резерва приводит к тому, что руководящие должности распределяются хаотично, комитеты и подразделения не справляются с возложенными на них задачами, и «кадровая чехарда» продолжается.

Ярким примером этого процесса может служить Комитет имущественных отношений, образованный из Комитета по управлению городским имуществом и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству. Ведомство сменило уже несколько руководителей, новый председатель комитета Александр Семчуков начал свою работу с увольнения главы Фонда имущества Игоря Пахорукова и руководителя Центра повышения эффективности Романа Мерзликина. Однако работа КИО по-прежнему вызывает немало претензий и у правительства, и у предпринимателей Санкт-Петербурга.

Такая же ситуация складывается в Комитете по строительству – здесь за четыре года сменилось четыре председателя. Три года продержался на этой должности бывший офицер Михаил Демиденко, за это время провалив несколько крупных проектов, среди которых реновация хрущевок, решение проблемы дольщиков или благоустройство территории вокруг стадиона на Крестовском острове.

О качестве «кадров» в петербургском правительстве говорит и тот факт, что высокопоставленные чиновники регулярно оказываются втянутыми в судебные разбирательства. Так в ноябре 2016 года был арестован Марат Оганесян, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга. Он обвиняется в хищении более 50 млн рублей, которое Оганесяну удалось совершить в 2014 году благодаря тому, что именно он курировал тогда строительство стадиона «Зенит-Арена».

6 марта 2017 года было возбуждено антимонопольное дело в отношении уже другого вице-губернатора Николая Бондаренко. Как было установлено УФАС, в Василеостровском районе управляющие компании «Возрождение» и «МИР» передали обслуживание управляемых ими домов в ГУП «ВЦКП „ЖХ“» без голосования собственников жилья, а вице-губернатор и Жилищный комитет подписали все необходимые для этого документы, чем и нарушили закон о защите конкуренции.

На фоне кадровой неразберихи в правительстве Санкт-Петербурга абсолютно возможной и ожидаемой становится скорая отставка самого Георгия Полтавченко. Вполне вероятно, что новый губернатор положит конец бесконечной смене чиновников и Смольный снова начнет работать в интересах города и горожан.