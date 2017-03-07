Сенатор от Крыма высказалась за признание ДНР и ЛНР

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди выступила за официальное признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Важнейшим сегодня фактором является содействие в признании указанных республик… Нам необходимо, чтобы мы определились по международному статусу республик, исходя из того, что Украина нарушила минские соглашения», - цитирует ее «Интерфакс».

Наряду с этим она высказалась за то, чтобы открыть прием в российские вузы, в том числе и военные, для абитуриентов из ДНР и ЛНР. «Мы обязаны оказать содействие подготовки воинов в борьбе с фашизмом 21 века», - сказала сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных властями самопровозглашенных республик. Данное решение было принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, исходя из общепризнанных принципов и норм международного гуманитарного права.

