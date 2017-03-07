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Сенатор от Крыма высказалась за признание ДНР и ЛНР

18:00 7.03.2017
Сюжет: Противостояние на Украине

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди выступила за официальное признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Важнейшим сегодня фактором является содействие в признании указанных республик… Нам необходимо, чтобы мы определились по международному статусу республик, исходя из того, что Украина нарушила минские соглашения», - цитирует ее «Интерфакс».

Наряду с этим она высказалась за то, чтобы открыть прием в российские вузы, в том числе и военные, для абитуриентов из ДНР и ЛНР. «Мы обязаны оказать содействие подготовки воинов в борьбе с фашизмом 21 века», - сказала сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных властями самопровозглашенных республик. Данное решение было принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, исходя из общепризнанных принципов и норм международного гуманитарного права.
 

Темы: Россия, Совет Федерации ФС РФ, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 20:23
Гость: Зачем «московитам» это надо?

Вас «подминать»?
Что с вами, с подмятыми делать?
Напротив, московиты вас всегда спасали от самоистребления и истребления другими народами.
Сейчас вы «спасаетесь от московитов»? Нет, сейчас вы заняты самоистреблением и самоликвидацией для передачи вашей землицы иноземцам, которые вас громко хвалят и ободряют - подзадоривают.
07.03.2017, 20:06
Гость: Русский

...не горячись. Все идет путем!
07.03.2017, 19:17
Гость: Разумное предложение.

Давно пора!
Все комментарии (7)
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