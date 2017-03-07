Сочинский аэропорт стал лидером по качеству обслуживания в Европе

Международный совет аэропортов (ACI) признал воздушную гавань города Сочи лучшей в Европе по качеству обслуживания.

В этот раз сочинский аэропорт опередил Шереметьево, который на протяжении четырех лет подряд лидировал в рейтинге. Третье место занимает аэропорт Дублина, передает РИА Новости.

В первую пятерку также вошли воздушные гавани Мальты и португальского Порту. Аэропорт швейцарского Цюриха расположился на шестой строчке рейтинга.

ACI ежегодно проводит исследование по программе ASQ (Airport Service Quality). Рейтинги составляются на основе опросов пассажиров воздушных гаваней, пассажиропоток которых составляет более двух миллионов человек в год.

