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Жириновский предложил убрать резиденцию президента РФ из Кремля

21:45 7.03.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что резиденцию главы государства следует перенести из Кремля в другое место.

По его мнению, в Кремле должен быть только музей, который может принимать миллионы туристов.

Где именно должна находиться резиденция президента России лидер ЛДПР не уточнил. «Резиденцию президента перенести, построить в другом месте хорошем», - цитирует его РИА Новости.

Выборы президента России пройдут в 2018 году. Жириновский намерен побороться за пост главы государства. Конкуренцию ему могут составить Григорий Явлинский и оппозиционер Алексей Навальный.
 

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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08.03.2017, 05:29
Гость: Революционный матрос

Я бы рассмотрел Петропавловскую.
08.03.2017, 05:16
Гость: А какой следцющий шаг?

Передать церкви?
08.03.2017, 02:46
Гость: лекарство от ожирения

Только пенсию ему как москвичу 14.000 рублей. Пусть на нее попробует месячишко погулять по магазинам.
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