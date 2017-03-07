Жириновский предложил убрать резиденцию президента РФ из Кремля

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что резиденцию главы государства следует перенести из Кремля в другое место.

По его мнению, в Кремле должен быть только музей, который может принимать миллионы туристов.

Где именно должна находиться резиденция президента России лидер ЛДПР не уточнил. «Резиденцию президента перенести, построить в другом месте хорошем», - цитирует его РИА Новости.

Выборы президента России пройдут в 2018 году. Жириновский намерен побороться за пост главы государства. Конкуренцию ему могут составить Григорий Явлинский и оппозиционер Алексей Навальный.

