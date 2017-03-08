Медведев подписал национальную стратегию действий в интересах женщин

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», - говорится в документе.

Данная стратегия будет реализовываться в два этапа. Первый - в 2017–2018 годах. Он предусматривает «информационно-аналитическое, правовое и кадровое обеспечение государственной политики в интересах женщин».

Второй этап (2019–2022) предусматривает реализацию мер «по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах».

Финансироваться стратегия будет в рамках действующих государственных программ.

Ранее сообщалось, что в правительстве предлагают дать женщинам 30% мест в Госдуме к 2022 году.

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