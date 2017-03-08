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Медведев подписал национальную стратегию действий в интересах женщин

12:04 8.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», - говорится в документе.

Данная стратегия будет реализовываться в два этапа. Первый - в 2017–2018 годах. Он предусматривает «информационно-аналитическое, правовое и кадровое обеспечение государственной политики в интересах женщин».

Второй этап (2019–2022) предусматривает реализацию мер «по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах».

Финансироваться стратегия будет в рамках действующих государственных программ.

Ранее сообщалось, что в правительстве предлагают дать женщинам 30% мест в Госдуме к 2022 году.

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Темы: Праздники в России и за рубежом, Дмитрий Медведев
Источник: «Газета.Ру»
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Комментарии читателей
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08.03.2017, 17:34
Гость: Казак

С праздником, Дмитрий Медведев!
08.03.2017, 16:53
Гость: Из анекдотов

Русская народная традиция по отношению к женщинам:
Баба и бес — один вес.
Где сатана не сможет, туда бабу пошлет.
От нашего ребра нам не ждать добра.
В людях — ангел, не жена, дома с мужем — сатана.
Назло мужу сяду в лужу.
У злой Натальи все люди канальи.
Баба с возу — кобыле легче.
Я знал, что она такая, но не знал, что настолько.
Курица не птица, женщина не человек.
Какая барыня ни будь, все равно ее...нагнут
08.03.2017, 16:47
Гость: Зоя

А повысить оплату труда российским женщинам этот зять воровки Васильевой, а по совместительству премьер-министр РФ, не собирается?
Многие миллионы российских женщин получают меньше 200 долларов в месяц!
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