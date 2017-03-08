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Девочка из ДНР: в чем разница между украинцами и русскими?

11:55 8.03.2017 , Дионис Каптарь

 Спасаясь от войны, семья из Макеевки переехала в Россию. Ее самый младший представитель, Диана Огуреева рассказывает о своих московских впечатлениях  

Устами младенца глаголет истина. Эта фраза столь хорошо известна, что стала штампом. Однако в некоторых случаях именно непосредственная реакция ребенка способна сказать о том или ином явлении больше, чем тома серьезных книг. Мы предлагаем аудитории KM.RU посмотреть короткое интервью, которое взяли у Дианы на дружественном нам канале «День-ТВ».

В чем разница между украинцами и русскими? Как приняли девочку из Макеевки маленькие москвичи? Есть ли отличия в школьной программе Украины и России? Почему учителя на Украине общаются со школьниками то на украинском языке, то на русском? Ответы на эти и другие вопросы, смотрите в ролике ниже:

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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08.03.2017, 17:54
Гость: Казак

Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет...
08.03.2017, 17:53
Гость: На редкость правдивое интервью.

Абсолютно! Непредвзятое!
правда европей может оспорить!
он там не был! с дфмн в придачу!/алекс л/
08.03.2017, 17:37
Гость: Muromaa-е

Мы живучее! РУССКИЕ!
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