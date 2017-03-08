Девочка из ДНР: в чем разница между украинцами и русскими?
Устами младенца глаголет истина. Эта фраза столь хорошо известна, что стала штампом. Однако в некоторых случаях именно непосредственная реакция ребенка способна сказать о том или ином явлении больше, чем тома серьезных книг. Мы предлагаем аудитории KM.RU посмотреть короткое интервью, которое взяли у Дианы на дружественном нам канале «День-ТВ».
В чем разница между украинцами и русскими? Как приняли девочку из Макеевки маленькие москвичи? Есть ли отличия в школьной программе Украины и России? Почему учителя на Украине общаются со школьниками то на украинском языке, то на русском? Ответы на эти и другие вопросы, смотрите в ролике ниже: