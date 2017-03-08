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На кремлевской стене впервые появилось праздничное поздравление

11:17 8.03.2017

На одной из стен Московского Кремля впервые появилась проекция с праздничным поздравлением в честь Международного женского дня в виде букета цветов, который повторяет очертания контуров карты России, а также с надписью «Вам, любимые!»


Стоп-кадр из видео в YouTube

В Москве на Кремлевской стене, которая находится слева от Спасской башни, появилась спроецированная открытка-поздравление в честь Международного женского дня, сообщает корреспондент РБК.

На проекции изображен букет цветов в виде триколора, который повторяет очертания российских границ, под ним располагается слоган «Вам, любимые!» Изображение появилось в полночь 8 марта.

Это первый случай, когда на стенах Московского Кремля появляются проекции с поздравлением.

До этого президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поздравил всех женщин с 8 марта. «Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии», — приводит ТАСС слова главы государства.

«Но главное - мы любим и ценим вас», - добавил он, процитировав строки из стихотворения «Женщина» поэта Серебряного века Константина Бальмонта.

Накануне, 7 марта, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из региональных правительств рассказала об особом поручении администрации президента главам субъектов отнестись к поздравлениям женщин с 8 Марта «творчески». В частности, по информации собеседника издания, губернаторам предложили записать стихотворения или видеоролики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие какого-либо распоряжения. По его словам, губернаторы российских регионов поздравляют женщин в силу своих способностей.

Темы: Праздники в России и за рубежом
Источник: РБК
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.03.2017, 14:58
ВВВ

Надеюсь это не на той стене, где прах усопших покоится?
08.03.2017, 12:13
Остолоп

Увидев сиё резко возбудилась арт-группа "Война", пуськи и всё либерастическое сообщество.
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