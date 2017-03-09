Песков отреагировал на обвинения в развертывании Россией крылатой ракеты

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента, Россия остается приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). «Хочу напомнить вам слова президента Путина о том, что Россия остается приверженной обязательствам даже в ситуации, когда не совсем это соответствует интересам России», — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что вокруг США нет стран, которые могут представлять угрозу при использовании ракет малой дальности. «У нас совсем другая архитектура возможных угроз, и тем не менее Россия остается приверженной своим обязательствам. Поэтому мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет», — уточнил он.

Также 9 марта министр иностранных дел Сергей Лавров отверг утверждения, что Россия наращивает вооруженные силы в западных регионах. «Речь должна идти не о том, чтобы голословно раз за разом воспроизводить утверждения, что Россия накапливает силы для каких-то походов на Запад, а о том, что мы давно предложили: давайте сядем в рамках Совета Россия — НАТО и посмотрим на ситуацию в сфере евроатлантической безопасности», — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство «Интерфакс».

«Если мы хотим действительно понять, как действовать дальше, давайте пусть военные сядут и определят, у кого какие силы и средства в каких районах Европы развернуты. И тогда, я думаю, вопросов не останется», — сказал Лавров.

Накануне заместитель председателя объединенного комитета начальников генеральных штабов ВС США Пол Сельва на слушаниях в сенатском комитете заявил, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования.