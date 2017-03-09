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Песков отреагировал на обвинения в развертывании Россией крылатой ракеты

15:46 9.03.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента, Россия остается приверженной всем международным обязательствам, в том числе вытекающим из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). «Хочу напомнить вам слова президента Путина о том, что Россия остается приверженной обязательствам даже в ситуации, когда не совсем это соответствует интересам России», — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что вокруг США нет стран, которые могут представлять угрозу при использовании ракет малой дальности. «У нас совсем другая архитектура возможных угроз, и тем не менее Россия остается приверженной своим обязательствам. Поэтому мы не согласны и отвергаем любые обвинения на этот счет», — уточнил он.

Также 9 марта министр иностранных дел Сергей Лавров отверг утверждения, что Россия наращивает вооруженные силы в западных регионах. «Речь должна идти не о том, чтобы голословно раз за разом воспроизводить утверждения, что Россия накапливает силы для каких-то походов на Запад, а о том, что мы давно предложили: давайте сядем в рамках Совета Россия — НАТО и посмотрим на ситуацию в сфере евроатлантической безопасности», — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство «Интерфакс».

«Если мы хотим действительно понять, как действовать дальше, давайте пусть военные сядут и определят, у кого какие силы и средства в каких районах Европы развернуты. И тогда, я думаю, вопросов не останется», — сказал Лавров.

Накануне заместитель председателя объединенного комитета начальников генеральных штабов ВС США Пол Сельва на слушаниях в сенатском комитете заявил, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 21:13
Гость: дан

если перевести на нормальный русский язык слова Пескова то получится что таки да -крылатые ракеты Россия развертывает но войдите в наше положение А оно-положение-тяжелое Кругом враги обложили со всех сторон и нам надо защищаться Знакомая песня Надо так свою внешнюю политику строить что бы врагов не было а не гонку вооружений устраивать
09.03.2017, 20:08
Гость: " Артиллеристы ! Сталин дал приказ..."

Тут такая штука. Развертываемое в Румынии ПРО США тоже использует ракеты, а не луки и стрелы. Как не странно это не межконтинентальные баллистические ракеты, а самые обыкновенные ракеты малой и средней дальности. Нарушая при этом громогласно и во всеуслышанье сразу два договора, о РСМД и ПРО. Поэтому американцев нужно послать в эротическое путешествие и размещать все ,что нам заблагорассудится для обеспечения безопасности России. Европейцы хотят быть мишенью для ядерного оружия РФ ? Это их выбор. Превратить Румынию в расплавленный кремний дело 20 минут.
09.03.2017, 19:39
Гость: gvozd

тем временем весь мир обсуждает развертывание американской армии в сирии - по сути вторжение.
пендосы высадили дополнительные 400 солдат и гаубицы.
все теперь гадают - приведет это к войне с рф или нет..
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