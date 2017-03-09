В рейтинг лучших университетов мира вошли 28 российских вузов

В ежегодный предметный рейтинг лучших университетов мира, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds, попали 28 российских вузов, на 11 больше, чем годом ранее.

Всего в список вошли высшие учебные заведения из 74 стран, которые эксперты компании оценивали по 46 предметам.

Первое место занял Гарвард, получивший высшие оценки по 15 предметам, вторым стал Массачусетский технологический институт (MIT), занимающий лидирующие позиции по 12 предметам. Единственным вузом кроме Гарварда и MIT, набравшим высший балл более, чем по одному предмету, оказался Оксфорд.

Из российских вузов, пишет «Коммерсант», лучший результат показал МГУ, вошедший в число 50 лучших университетов мира по семи направлениям. Лучшие результаты МГУ продемонстрировал в предмете «лингвистика», став 13-м вузом в мире по этому направлению.

Эксперты, опрошенные изданием, частично связывают улучшение показателей российских вузов в предметном рейтинге QS с программой «5-100», направленной на повышение конкурентности российских вузов.

В середине февраля 2017 года правительство сократило финансирование вузов в рамках «5 из 100». Планировалось, что университеты в 2017–2019 годах будут получать по 14,5 миллиарда рублей в год. Постановление правительства сократило финансирование до 10,6 миллиарда рублей в 2017 году, до 10,2 миллиарда рублей в 2018 году и до 10 миллиардов рублей в 2019 году.

Целью программы «5 из 100» является попадание к 2020 году не менее пяти российских вузов в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов, среди которых список QS. В проекте участвует 21 вуз. МГУ и СПбГУ, которые и так регулярно попадают в международные рейтинги, в программу не вошли.

В общий рейтинг QS World University Ranking на 2016–2017 годы, который был опубликован в сентябре, входили 22 российских вуза.