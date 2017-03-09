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Ректор РАНХиГС предрек отмену пенсий через 20 лет

13:49 9.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау прогнозирует, что через 20 лет пенсия превратится в целевое пособие по бедности или инвалидности. Его будут получать только те люди, чьи сбережения не позволяют нормально жить в старости.

По его словам, среди молодежи и людей среднего возраста не осталось никого, кто рассчитывает на государственную пенсию. «Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности», — цитирует Мау «Дни.ру».

Он предположил, что поддержку государства в старости будут получать только те граждане, кто не сможет прожить на собственные сбережения и лишен поддержки со стороны семьи.

Если изменить формат выплаты пенсий в данный момент, сделав ее адресным пособием по бедности и инвалидности, «можно будет нормально жить», считает Мау.

Ректор РАНХиГС убежден, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение. В качестве примера Владимир Мау привел жизнь пенсионеров в странах Скандинавии: люди живут в достатке, однако работающие платят 50% подоходного налога.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство будет настаивать на доиндексации страховых пенсий с 1 апреля на 1,5% По данным ведомства, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий, писала «Газета.Ru». В министерстве рассчитали, что размер соцпенсии увеличится на 129 рублей и составит 8 774 рубля.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 21:02
Гость: Скучножить

"я вынуждена заплатить комиссию, которая по некоторым платежам намного превышает сам платеж." Мелкие платежи проводите по шаблонам платежей через интернет-банк без комиссии. Поищите банк, где, например, у вас будет лимит без комиссии 10 тыс в мес. Вам хватит?
09.03.2017, 19:38
Гость: Пенсионер П.

"Ректор РАНХиГС убежден, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение. В качестве примера Владимир Мау привел жизнь пенсионеров в странах Скандинавии: люди живут в достатке, однако работающие платят 50% подоходного налога."
Давайте посчитаем, с карандашиком, специально для Мяу.
1. Послал я, к примеру, бойца - оказать услугу соседу на 1 000 рубю
2. Сосед перечислил 1 000 руб. Вычитаем 13% подоходного и 18% - НДС. осталось, для простоты расчта - 700 руб.
3. Я ВСЕ перевожу в фонд зарплаты бойца. Никаких доп. расходов на амортизацию оборудования, аренду помещения, коммуналку, зарплату себе-бухгалтерии-транспортному отделу и т.д.
4. С этой суммы (700 руб) я плачу и плАчу:
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (22% от зарплаты до уплаты налога),
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%)
и в Фонд социального страхования (2,9%).
09.03.2017, 19:20
Гость: нужна ли народу такая система гоударственной власти?

Думай не думай, власть они сами просто так не отдадут.
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