Ректор РАНХиГС предрек отмену пенсий через 20 лет

Ректор Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау прогнозирует, что через 20 лет пенсия превратится в целевое пособие по бедности или инвалидности. Его будут получать только те люди, чьи сбережения не позволяют нормально жить в старости.

По его словам, среди молодежи и людей среднего возраста не осталось никого, кто рассчитывает на государственную пенсию. «Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности», — цитирует Мау «Дни.ру».

Он предположил, что поддержку государства в старости будут получать только те граждане, кто не сможет прожить на собственные сбережения и лишен поддержки со стороны семьи.

Если изменить формат выплаты пенсий в данный момент, сделав ее адресным пособием по бедности и инвалидности, «можно будет нормально жить», считает Мау.

Ректор РАНХиГС убежден, что нельзя одновременно иметь низкие налоги и высокое гарантированное пенсионное обеспечение. В качестве примера Владимир Мау привел жизнь пенсионеров в странах Скандинавии: люди живут в достатке, однако работающие платят 50% подоходного налога.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство будет настаивать на доиндексации страховых пенсий с 1 апреля на 1,5% По данным ведомства, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий, писала «Газета.Ru». В министерстве рассчитали, что размер соцпенсии увеличится на 129 рублей и составит 8 774 рубля.