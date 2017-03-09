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Путин одобрил идею ужесточения наказания за склонение к суициду

19:45 9.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу депутатов об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к самоубийству.

Лиц, пропагандирующих суицид через интернет-сайты и социальные сети, президент назвал «как минимум преступниками». Путин подчеркнул, что их действия нацелены на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Президент отметил, что инициатива парламентариев позволит привлекать к ответственности создателей, хозяев и администраторов ресурсов и пресекать их преступную деятельность, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили относить доведение несовершеннолетних до самоубийства к категории тяжких преступлений с максимальным уровнем ответственности. Законодательство предусматривает наказание за них в виде лишения свободы на срок до восьми лет. По словам вице-спикера Ирины Яровой, разработанные парламентариями поправки уже получили одобрение правительства и Верховного суда России.
 

Темы: Россия, Самоубийства и попытки суицида, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Дети, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.03.2017, 21:37
vbr

Он прав.
09.03.2017, 21:20
лишь бы "святое" не трогать - узаконенный паханат...

Премудро властитель изволил признать,
Что к смерти подростков негоже склонять!
Еще бы постичь он сподобился тоже,
Что быть олигархом не более гоже!
09.03.2017, 20:46
Ха

Методик доведения до самоубийства существует огромное количество. И все это знают. Даже те, кто таким образом развлекается или же сделал это инструментом заработка. Не надо на таких аномалиях личности акцентировать внимание. Существует статья УК - доведение до самоубийства. Выявляйте и привлекайте к ответственности. Сказки о том, что можно спрятаться в просторах интернета и "невозможно найти" - чушь и фактор соучастия работников сетей.
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