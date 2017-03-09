Путин одобрил идею ужесточения наказания за склонение к суициду

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу депутатов об ужесточении наказания за склонение несовершеннолетних к самоубийству.

Лиц, пропагандирующих суицид через интернет-сайты и социальные сети, президент назвал «как минимум преступниками». Путин подчеркнул, что их действия нацелены на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Президент отметил, что инициатива парламентариев позволит привлекать к ответственности создателей, хозяев и администраторов ресурсов и пресекать их преступную деятельность, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили относить доведение несовершеннолетних до самоубийства к категории тяжких преступлений с максимальным уровнем ответственности. Законодательство предусматривает наказание за них в виде лишения свободы на срок до восьми лет. По словам вице-спикера Ирины Яровой, разработанные парламентариями поправки уже получили одобрение правительства и Верховного суда России.

