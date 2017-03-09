Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в МВД, СКР и ФСИН

Президент России Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел, Следственном комитете и Федеральной службе исполнения наказаний.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, от своих должностей освобождены начальник Управления на транспорте по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУ МВД по Нижегородской области Иван Шаев, начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УМВД по Вологодской области Виталий Федотов, начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягьяев и старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александр Филин. Также уволены первый заместитель главы Следственного управления по Забайкальскому краю Рузиля Шелест и прокуроры Чувашии Сергей Легостаев и Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

Этим же указом Владимир Путин назначил Рамиза Алмазова начальником УФСИН по Самарской области, Эдуарда Кабурнеева – руководителем Главного Следственного управления СК России, Анатолия Елизарова – директором департамента оперативного управления МЧС, Алексея Смирнова – начальником Научно-технического управления МЧС, а Андрея Васильченко – прокурором Ингушетии.