]]> ]]>
Главная В России Новости

Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в МВД, СКР и ФСИН

17:02 9.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин провел масштабные кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел, Следственном комитете и Федеральной службе исполнения наказаний.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, от своих должностей освобождены начальник Управления на транспорте по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников и начальник ГУ МВД по Нижегородской области Иван Шаев, начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник УМВД по Вологодской области Виталий Федотов, начальник УФСИН по Мордовии Рамазан Ягьяев и старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александр Филин. Также уволены первый заместитель главы Следственного управления по Забайкальскому краю Рузиля Шелест и прокуроры Чувашии Сергей Легостаев и Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

Этим же указом Владимир Путин назначил Рамиза Алмазова начальником УФСИН по Самарской области, Эдуарда Кабурнеева – руководителем Главного Следственного управления СК России, Анатолия Елизарова – директором департамента оперативного управления МЧС, Алексея Смирнова – начальником Научно-технического управления МЧС, а Андрея Васильченко – прокурором Ингушетии.

Темы: Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.03.2017, 19:59
Гость: Ник16

"3. Нам нужна своя машиностроительная, станкостроительная, приборостроительная, которые они либералы разрушили"
==================================================================
Сюда надо добавить и электронную промышленность, всенепременно! Ей тоже досталось по полной от либералов. Электронная промышленность в огромной степени определяет качество и могущество оборонного потенциала и промышленного.
09.03.2017, 19:39
Гость: Дед Щукарь

С учетом инфляции?
09.03.2017, 19:36
Гость: Дед Щукарь

Сопливых вовремя целуют!
Пожалели однажды Чубайсов, Сердюковых, Васильевых и остальных, а они жалости не знают даже к генералам в Министерстве внутренних дел, Следственном комитете и Федеральной службе исполнения наказаний.
Так им и надо.
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.