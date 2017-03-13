«Гибель интеллекта нации пройдет до конца, если не одумаемся»

Доктор политических наук о новой информационной эпохе

Информационная среда, формирующая личность, принципиально изменилась. Но это далеко не всеми замечено. Например, «письма читателей» зачастую расцениваются как в прошлые эпохи, когда они что-нибудь да значили. Тогда считающих себя способными к писанию писем было ничтожное количества, а сейчас все пишут письма. Видимо, поэтому органы прокуратуры просто перестали реагировать на письма, и в лучшем случае просто пересылают их тому, на кого жалуются граждане.

Теперь пишут все. Как минимум - комментарии. При этом аудитория, всё это читающая, практически исчезла. Человек пишет, не замечая, что разговаривает практически с самим собой. Иногда - с десятком-другим единомышленников и примерно таким же количеством сквернословов и просто больных на голову комментаторов.

Из общих соображений понятно, что мозг человека имеет ограниченный ресурс как для хранения информации, так и для операции с нею. Поэтому мы за всю свою жизнь прочитываем наверняка не более 5 тыс. книг. Но это информация уже устарела. Теперь вообще не читают книги. Электронный формат сокращает чтение систематически построенных сочинений в несколько раз. Предпочтение отдается теперь коротким репликам, в которых человек узнает что-то ему близкое или, напротив, что-то отталкивающее.

Мир становится для него черно-белым: «лайк» или «дизлайк». От книг остаются только учебники. На это указывает динамика российского рынка книг: крах тиражей художественной литературы, переход научной литературы к микротиражам и сохранение стабильности только в секторе учебных изданий.

Представим себе, насколько разительно по-разному устроены мозги человека, который всю жизнь читает только Священное Писание, и человека, который постоянно читает СМС-ки и Твиттер. У первого чтение сопряжено с размышлениями, у второго времени на размышление нет вообще.

При этом люди, читающие мало, но осмысленно, построили великую Империю, наследством которой мы продолжаем жить сегодня. А люди современного типа, что они построили? Может быть, главное в их творчестве было создание огромной потребительской машины? И тогда вполне логично, что из сознания вымывается вся «романтика». А заодно и история, и все воспоминания о деяниях предков, которые теперь легко подменить какой-нибудь примитивной псевдо-исторической выдумкой.

По моим наблюдениям, современный человек имеет слишком жидкие мозги, чтобы вместить в них весь масштаб Русской цивилизации. Именно поэтому невежество стало нестыдным: гордыня требует от ленивых мозгов дискредитации истории. Ненависть к перегружающему мозги предмету превращает Россию в символ ненависти, историческая Россия противопоставляется собственным материальным потребностям, воплощение которых фантазия порой отыскивает исключительно в СССР.

Еще сложнее вместить в мозги, убитые информационным шумом, христианство, превратные представления о котором куда более популярны, чем самое простое понимание евангельских истин.

Размышление над этими истинами непременно ведет от простого к сложному - к духовным поискам и открытиям европейского человечества в течение всего известного нам исторического периода. Отвыкший трудиться разум старается избавиться от нагрузок и придумывает для себя «закрывающую технологию»: новые формы воинствующего атеизма, в котором противопоставление веры и науки, придуманное в эпоху Просвещения, заменяется противопоставлением псевдоязычества и христианства.

При этом невежественные «теоретики» вообще ничего не знают о язычестве, придумывая никогда не существовавшую историю, символику и ссылаясь на никем не виданные «веды».

Обвинения правящей группы в русофобии совершенно справедливы и имеют фактическое обоснование. Но эта русофобия возможна только потому, что среди русских автофобия приобрела ужасающие масштабы. Увы, русские ненавидят все, что связано с именем нашего народа - ненавидят его историю, ненавидят его веру, ненавидят даже самые элементарные знания о русских.

Предательство предшествующих поколений, от которых мы получили во владение огромные богатства, лишают русских права на владение ими. Поэтому претензии олигархии за геноцид русского народа зачастую исходят от тех, кто сам осуществляет этот геноцид по отношению к своим предкам - презирая все, что для них было дорого.

Не спорю, деградация интеллекта, по-видимому, не раз наблюдалась в истории цивилизаций, когда численность носителей полноты знания постоянно сокращалось. И с этим, можно предположить, связан переход Древнего Рима от республики к Империи. «Цивилизационный код» оказывался доступен все более узкому кругу, а для всех остальных продуктивно было только нерассуждающее служение сначала аристократической республике, потом имперским «верхам».

Продление истории Рима в имперском периоде оказалось возможным только потому что эти самые «верхи», действительно, были носителями знания о цивилизации - во всех ее аспектах. Но нам подобное продление недоступно, потому что российские «верхи» по уровню знаний, пожалуй, не выше среднего уровня совсем уже отупевшего россиянина. А поскольку их мозги заняты еще и оправдание собственной лжи и коррупции, мыслить о Русской цивилизации им и вовсе некогда.

Если мы не найдем механизма выхода из мутных потоков ложной информации и бессмыслицы, гибель интеллекта нации пройдет до конца, и тогда уже спасать будет нечего: обглоданный временем остов цивилизации рухнет. Без информационных фильтров современный человек из мелкой личности станет просто ничтожеством и сам превратится в могильщика цивилизации, наследие которой кормит его.

Давно установлено, что любому практическому действию в сознании человека предшествует формирование определенной «картины мира» и возможных операцией с нею.

На обыденном уровне иногда вспоминают, что «для практики нет ничего лучше, чем хорошая теория». Но в жизни мы видим все меньше теории, все большее возвращение к описательному восприятию мира. В потоках «информации» теряется и достоверное научное знание. Вчерашний школьник очень быстро забывает даже то, что успел освоить под угрозой провала на экзаменах.

Самообразованию никто не учит, и очень часто оно идет во вред: самообразуются самые дикие представления о природе, обществе, истории, человеке. Кажется, что уже нет такого бреда, которые не поразил бы, как вирус, как минимум сотни тысяч. А этому способствуют и дикие фантазии, а то и просто клевета на Россию и русских, распространяемые телеканалами с массовой аудиторией.

