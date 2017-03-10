]]> ]]>
Главная В России Новости

Минэкономразвития придумало способ стимулировать россиян копить на пенсию

10:34 10.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

О том, что Минэкономразвития обсуждает идею, которая будет стимулировать россиян откладывать на пенсию самостоятельно, пишут в пятницу «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

По информации собеседников, министерство обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Так, согласно идее Минэкономразвития, если человек решит откладывать на пенсию 10% своей зарплаты, то и ставка НДФЛ у него будет 10%. Если же он не захочет откладывать на пенсию, то ставка НДФЛ для него вырастет до 15%. 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

​Пока, как отмечают собеседники газеты, идея обсуждается лишь внутри министерства, расчеты — не окончательные.

Один из чиновников сообщил, что идея Минэкономразвития нравится первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Однако в самом министерстве об этом не знают, добавляет газета. Представитель Шувалова заявил изданию, что официально предложения Минэкономразвития в аппарат первого вице-премьера не поступали.

Представитель Минфина от комментариев отказался. В ЦБ изданию сообщили, что регулятор не знаком с такой инициативой, но заявили о готовности рассмотреть ее в случае поступления.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2017, 15:26
Накопитель

Вот и со всеми будущими "накопителями на пенсию" будет то же самое.
"Копите... тьфу... пилите, Шура, пилите! Они золотые!"
10.03.2017, 14:47
неравнодушная

Верните мне мои сбережения на 1991гг!!! Кто за это ответит в конце концов!!! Это моя была зарплата, которую откладывала на "черный день"!!! Где все эти деньги??? Кто украл??? Кто ответит??? Сволочи!!!
10.03.2017, 14:47
ну-ну,

еще надо иметь ввиду, что наши отчисления в ПФ уменьшаются на 20% на содержание ПФ. Не растут, а уменьшаются!
Все комментарии (30)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.