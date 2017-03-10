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Русская православная церковь начнет отмечать день святого Патрика

11:53 10.03.2017
День святого Патрика в Ирландии. Фото с сайта mirf.ru
День святого Патрика в Ирландии. Фото с сайта mirf.ru
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В четверг, 9 марта, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что День святого Патрика включён в православный церковный календарь и будет отмечаться в России 30 марта. Такое решение было принято на заседании Священного Синода 9 марта, передает РИА "Новости".

По его словам, синод включил в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошла Великая схизма — разделение Церкви на западную и восточную.

Формирование перечня святых осуществлялось на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах. Также учитывалось отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах.

Почитание святого Патрика, жившего в IV–V веках в Ирландии, распространено в католицизме, а также в отдельных протестантских церквях (например, в англиканской, пресвитерианской и лютеранской). Святому Патрику посвящено множество соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых — собор Святого Патрика в Дублине, построенный в 1191 году. Настоятелем собора в XVIII веке был писатель и философ Джонатан Свифт.

День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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10.03.2017, 21:29
Гость: Мозги-то включите уже

Да уже включили, с самого утра.
Но никак не понимаем, что ж так долго РПЦ-шники с этим Патриком и компанией тянули.
Только сейчас опомнились.
10.03.2017, 21:27
Гость: чё вы с этим Патриком

Ну как чё. Имя Патрик будет православным.
Появятся Патрики Васильевичи, Сергеевичи, потом Ольги , Марии Патриковны.
10.03.2017, 21:14
Гость: Сиропкин

Мне тоже непонятно, зачем это всё нужно, но парады, пьянство и пиво несколько отличаются от поминания святых в церкви по церковным спискам - согласны?
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