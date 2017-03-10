Русская православная церковь начнет отмечать день святого Патрика

В четверг, 9 марта, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что День святого Патрика включён в православный церковный календарь и будет отмечаться в России 30 марта. Такое решение было принято на заседании Священного Синода 9 марта, передает РИА "Новости".

По его словам, синод включил в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошла Великая схизма — разделение Церкви на западную и восточную.

Формирование перечня святых осуществлялось на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах. Также учитывалось отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах.

Почитание святого Патрика, жившего в IV–V веках в Ирландии, распространено в католицизме, а также в отдельных протестантских церквях (например, в англиканской, пресвитерианской и лютеранской). Святому Патрику посвящено множество соборов и церквей по всему миру, наиболее известный из которых — собор Святого Патрика в Дублине, построенный в 1191 году. Настоятелем собора в XVIII веке был писатель и философ Джонатан Свифт.

День святого Патрика символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.