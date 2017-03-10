В Кировской области полицейский попался на многомиллионной взятке

Сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупция УМВД России по Кировской области задержан по подозрению в получении взятки в размере 16 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СКР по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, за вышеуказанную сумму полицейский пообещал одному из местных предпринимателей свое покровительство и попустительство по службе. В частности, не проводить процессуальные проверки, отказывать в возбуждении уголовных дел в случае поступления соответствующих заявлений.

Часть взятки в размере 1,2 миллиона рублей подозреваемый получил в середине прошлого года. Некоторое время назад ему была передана оставшаяся сумма. При ее получении полицейский был задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Расследование продолжается.

