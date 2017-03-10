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В Кировской области полицейский попался на многомиллионной взятке

18:57 10.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупция УМВД России по Кировской области задержан по подозрению в получении взятки в размере 16 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СКР по региону.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, за вышеуказанную сумму полицейский пообещал одному из местных предпринимателей свое покровительство и попустительство по службе. В частности, не проводить процессуальные проверки, отказывать в возбуждении уголовных дел в случае поступления соответствующих заявлений.

Часть взятки в размере 1,2 миллиона рублей подозреваемый получил в середине прошлого года. Некоторое время назад ему была передана оставшаяся сумма. При ее получении полицейский был задержан сотрудниками МВД и ФСБ. Расследование продолжается.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Расследование преступлений в России, МВД России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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11.03.2017, 00:19
Гость: Кирилл.

"Южнокорейскую президентшу таки отстранили от власти. Обвинения выглядят по-детски - какие-то подруги президента влияли на политику государства и даже получали мзду от крупнейших корпораций. Размер мзды вызывает смех - в общей сложности коррупция составила 70 млн долларов. У нас 100 миллионов - вполне себе карманная сумма, причем не у друзей президента, а у обычных полковников МВД.
В общем, дикари эти корейцы. Азиаты".
Анатолий Несмиян
(текст сокращён)
10.03.2017, 23:34
Гость: ВВВ

Опять?!!!
Ах какая реформа Медведевым совершена. Прошлые милиционеры стали истинными полицаями!
10.03.2017, 21:22
Гость: Европеец

Литературная Газета писала о случае, когда полицейский Верхошапов дал особо большую взятку гражданину Долгополову за то, чтобы тот уже никогда не нарушал Правила дорожного движения.
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