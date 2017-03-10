Россия и Турция вернулись на путь партнерства

Россия и Турция вернулись на путь действительно партнерского, многопланового взаимодействия. Москва рассматривает Анкару как важнейшего партнера и настроена поддерживать политический диалог на высшем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили стратегические аспекты развития двусторонних отношений, взаимодействие на международной арене, направления сотрудничества и задачи совместной работы на перспективу. По словам Путина, итогом встречи стало подписание ряда важных двусторонних межведомственных и корпоративных документов.

В свою очередь президент Турции заявил, что Анкара и Москва полностью преодолели проблемы, связанные с инцидентом с Су-34, и достигли нормализации отношений, передает ТАСС.

Эрдоган выразил надежду на восстановление турпотока из РФ в Турцию. Он отметил, что россияне занимают первое место по посещению его страны. Он пообещал, что им вновь будет продемонстрировано гостеприимство на самом безопасном уровне, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что ему самому доводилось отдыхать в Турции и у него остались самые хорошие впечатления о поездке.

Президенты также обсудили вопрос снятия ограничений в отношении Турции. По мнению Эрдогана, это будет выгодно обеим сторонам – товарооборот может достигнуть 100 миллиардов долларов в год.

Ранее стало известно, что Россия частично отменила запрет на поставки сельхозпродукции из Турции. В частности, разрешен ввоз лука, цветной капусты, брокколи, соли, а также гвоздик.

Ограничения стали результатом резко обострившихся отношений между Москвой и Анкарой. Поводом для этого послужило уничтожение турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-34, выполнявшего боевую задачу в Сирии в ноябре 2015 года.

