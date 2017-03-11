Россия-Турция: нормализация отношений завершена. Движемся дальше

Москву посетила турецкая делегация во главе с президентом страны. Разговор, судя по всему, получился конструктивный. Но расслабляться нам все равно не стоит

Заседание двухстороннего Совета сотрудничества между Россией и Турцией состоялось 10 марта в Москве. Мероприятие было запланировано еще на позапрошлый, 2015 год, но «зависло в воздухе» из-за известных событий. И вот теперь все вернулось на круги своя.

Эксперты еще задолго до визита говорили о том, что обсуждаться в ходе встречи двух президентов будет две большие группы вопросов – экономических и военно-политических. Так, в принципе, и вышло.

С экономикой все изначально было предельно ясно. Анкару интересовал разговор о снятии ограничений на поставку в Россию турецких товаров (в первую очередь сельскохозяйственных), восстановлении безвизового режима и активизации туристических поездок. Москве в свою очередь нужно было поговорить об условиях сотрудничества в энергетической сфере.

Общение на экономические темы, очевидно, задалось. Как сообщает ТАСС, Россия и Турция подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2020 года, договорились преодолеть негативную динамику в товарообороте и продолжить реализацию проектов «Турецкий поток» и «Аккую».

По информации РИА «Новости», уже в пятницу было обнародовано постановление Правительства России, снимающее запрет на поставку из Турции ряда наименований агропродукции – в частности, лука, брокколи, соли и гвоздик.

Кроме того, был создан российско-турецкий инвестиционный фонд, предназначенный для стимулирования взаимных инвестиций. Его капитал составил миллиард долларов.

Окончательных решений по вопросу туризма и безвизового режима обнародовано не было, но, судя по тому, что 2019-ый станет перекрестным годом культуры и туризма, до этого момента все барьеры, скорее всего, будут сняты.

Турки подошли к экономическим переговорам достаточно хитро. Буквально за пару дней до их начала стало известно о том, что турецкая таможня блокирует прием паромов, пришедших из российского Севастополя, и не дает им даже разгрузиться. Вполне возможно, что таким образом был создан дополнительный повод для торга. Если это действительно так, то уже в ближайшие дни (а может и часы) проблема будет решена.

С военно-политическими вопросами все оказалось немного сложнее. Владимир Путин в ходе переговоров делал равные акценты на участии в сирийском урегулировании Турции и Ирана. Эрдоган признавать заслуги Тегерана определенно не желал. Вместо этого турецкая сторона пыталась добиться от российской отказа от сотрудничества с рядом «нежелательных» организаций.

И если применительно к прогюленовским структурам эта просьба была скорее символической (их влияние в России и так сведено к минимуму), то с сирийскими курдами ситуация выглядит посложнее. Анкара считает их террористами и требует от Москвы свернуть с ними общение и закрыть их представительство в России.

В то же самое время, курды являются мощной силой, противостоящей на севере Сирии исламистам, и полное сворачивание контактов с ними может привести к снижению эффективности антитеррористической операции.

Любопытно прозвучали и слова Эрдогана о его уважении к территориальной целостности Сирии и Ирака. Что за ними кроется? Дипломатическое отступление на определенных условиях? Желание установить в Дамаске лояльный к себе режим? Или нечто третье? Возможно, об этом президенты говорили «без лишних ушей и глаз».

Вместе с Эрдоганом в Москву прибыла делегация турецких военных, в которую входил лично министр обороны страны. Нужно понимать, что взаимодействие турецких силовиков с российскими оказалось весьма конструктивным.

Владимир Путин (имея в виду, правда, пожалуй, более продолжительный отрезок времени) даже отметил: «Никто не ожидал, что на уровне военных ведомств, специальных служб установится такой доверительный, очень эффективный диалог».

Что можно сказать, подводя итоги?

Сотрудничать с Турцией не только можно, но и нужно. Во-первых, это важнейший геоэкономический «мост» между Востоком и Западом. Во-вторых, сегодня Анкара во многом вырвалась из-под западной (в первую очередь - немецкой) «политической опеки», и это освобождает для нас интересные дипломатические и экономические ниши. В-третьих, сирийское урегулирование без участия Турции – крайне сомнительно.

Но в то же время не стоит забывать и о непростой истории взимоотношений России и Турции, столетиями бывших соперниками. Сейчас Анкара по некоторым вопросам немного отступила, но эмоциональный Эрдоган в очередном порыве панисламизма и стремления восстановить былое могущество Османской империи способен на непредсказуемые поступки.

Кроме того, Анкара упорно занимает странную деструктивную позицию в крымском вопросе. Турция не может не знать о том, что на самом деле происходит на полуострове, но, несмотря на это, она упорно продолжает выражать публичную поддержку провокационным действиям киевского режима. Полбеды – если это очередной элемент политического торга, но если речь идет о твердой позиции, то подобные действия сродни камню за пазухой или ружью, висящему на сцене в начале пьесы. Когда-нибудь оно должно выстрелить...

Развивать отношения с Турцией однозначно нужно, но впадать в состояние эйфории – не стоит. Ведь обстоятельства гипотетически могут поменяться, и тогда снова будет очень горько от не оправдавшихся ожиданий. Когда же мы изначально рассчитываем на скромные результаты, каждый успех будет нам в радость.

Пока же, к счастью, как подметил Эрдоган, процесс нормализации в двухсторонних отношениях России и Турции завершен. Нужно двигаться дальше.