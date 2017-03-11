]]> ]]>
Главная В России Новости

Глава МВД сообщил о похищении из бюджета России 19 млрд рублей в 2016 году

12:26 11.03.2017
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Общий ущерб от преступлений в сфере освоения бюджета превысил в 2016 году 19 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на коллегии ведомства. 

"Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием, размер причиненного ущерба составил более 19 миллиардов рублей", - цитирует главу МВД "Российская газета".

Он сообщил, что в 2016 году сотрудниками полиции были пресечены свыше 25,5 тысяч преступлений коррупционной направленности. "Совместными усилиями всех правоохранительных органов к уголовной ответственности привлечены 1300 должностных лиц различного уровня, причастных к совершению коррупционных преступлений", - отметил министр.

Однако Колокольцев назвал преждевременными разговоры о кардинальном переломе в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в РФ.

"Говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации в сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией, пока рано", - заявил он. - Проблема остается достаточно острой, и мы будем изыскивать все возможные резервы для повышения результативности на данном направлении.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.