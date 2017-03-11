Глава МВД сообщил о похищении из бюджета России 19 млрд рублей в 2016 году

Общий ущерб от преступлений в сфере освоения бюджета превысил в 2016 году 19 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на коллегии ведомства.

"Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием, размер причиненного ущерба составил более 19 миллиардов рублей", - цитирует главу МВД "Российская газета".

Он сообщил, что в 2016 году сотрудниками полиции были пресечены свыше 25,5 тысяч преступлений коррупционной направленности. "Совместными усилиями всех правоохранительных органов к уголовной ответственности привлечены 1300 должностных лиц различного уровня, причастных к совершению коррупционных преступлений", - отметил министр.

Однако Колокольцев назвал преждевременными разговоры о кардинальном переломе в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в РФ.

"Говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации в сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией, пока рано", - заявил он. - Проблема остается достаточно острой, и мы будем изыскивать все возможные резервы для повышения результативности на данном направлении.