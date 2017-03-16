«Дальний Восток России: не зачахнуть в тени китайского гиганта»

Начиная с 90-х годов XX века, Китай активно приступил к освоению потребительского рынка Дальнего Востока

Еще в далеком декабре 2006 года Советом безопасности России было принято важное решение по ситуации на Дальнем Востоке, которая была оценена как угрожающая национальной безопасности России.

Владимир Путин, выступая на этом совещании, заявил о том, что демографическая проблема, грубая диспропорция производства в регионе, неэффективное использование конкретных преимуществ представляют серьёзную угрозу для наших экономических и политических интересах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для национальной безопасности России в целом.

Действительно, по мнению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнева, инфраструктура Дальнего Востока переживает серьезный кризис. Она была создана 30 лет назад при советской власти и от сильных ветров и дождей все более и более ветшает и приходит в негодность. Люди, живущие в отдаленных населенных пунктах, вынуждены разъезжать по плохим дорогам, использовать разбитые аэропорты, жить в домах, которые находятся в безобразном состоянии.

Одна из причин этих проблем в том, что территория Дальнего Востока составляет 36% всей территории России, а проживает на ней всего лишь 4% населения всей страны. К этому необходимо добавить, что Дальневосточный федеральный округ (ДФО) ежегодно покидают более 30 тыс. человек. Уезжают, как правило, в европейскую часть России с тем, чтобы улучшить жизненные условия. Уезжают те, кто может уехать, у кого есть для этого финансовые возможности.

В целях сбалансирования миграционных потоков на Дальнем Востоке в начале сентября 2015 года было создано агентство по развитию человеческого капитала, которое столкнулось с демографической проблемой: старение населения, низкая рождаемость, высокая смертность и отъезд населения. Превышение численности уехавших из региона значительно превышает численность приехавших граждан России.

Люди, как правило, направляются не только в европейскую часть страны, но и за границу, в первую очередь, в Китай, так как стоимость жизни в Китае в 3-5 раз меньше, чем в России.

С тем, чтобы исправить ситуацию, правительство России пытается создавать на Дальнем Востоке льготные условия для развития бизнеса, создавать свободные морские порты и территории опережающего развития (ТОР). Территорией опережающего развития должен стать весь Дальний Восток. Ситуацию можно изменить лишь тогда, когда будет создана особая миграционная зона с благоприятными условиями для предпринимателей.

Вместе с тем после того, как в 2012 году Си Цзиньпинь пришел к власти и стал Председателем КНР, он выдвинул идею возрождения Китая как реализацию «китайской мечты» о благополучии и процветании страны. Им была сформулирована и продвинута идея Экономического шелкового пояса и Морского шелкового пути («один пояс, один путь»).

В результате внешнеэкономическая стратегия КНР направлена, в первую очередь, на укрепление торгово-экономических отношений с Россией, тем более что на протяжении последних пятидесяти лет интерес к нашей стране со стороны Китая исключительно высок.

Подписанный 16 июля 2001 года российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве положил конец разногласию по границе между Россией и Китаем, закрепив на официальном уровне отсутствие территориальных претензий со стороны КНР. Тем не менее, необходимо учитывать, что на «бытовом уровне» в китайских лавочках и магазинчиках еще можно приобрести карту с обозначением части территорий Дальнего Востока как китайской.

Серьёзным долгосрочным риском для всего Китая являются три глобальные проблемы: демографическая, нехватка энергоресурсов и загрязнение окружающей среды. Обострение этих проблем, как совершенно справедливо отмечает известный китаевед А.В. Островский, может ввергнуть КНР в затяжной экономический и политический кризис.

А если к этому добавить высокий уровень безработицы в китайских городах, особенно в тех, которые находятся в провинциях на границе с Россией - а их не менее 8 млн человек - понятен будет дополнительный интерес со стороны Китая углублять добрососедские и экономические отношения с Российской Федерацией.

Следует учесть, что Китай разрешил рождение двоих детей в семье, что должно привести, по мнению руководства страны, к омоложению населения и решению ряда экономических проблем. Однако прирост населения не может быть бесконечным. Природные ресурсы Китая и экономика могут прокормить и содержать не более 1 млрд 600 млн человек. Возникают естественные вопросы: что делать с населением, если его численность перевалит за эту цифру? Где оно будет жить? Какую воду пить? Чем питаться?

В связи с тем, что Китай не способен полностью решить проблему безработицы и обеспечить свое население устойчивыми доходами, правительство КНР оказалось крайне заинтересованным в выезде своих граждан за рубеж. Ведь власти Китая уверены в том, что где бы ни находился китаец, он будет служить процветанию своей родины.

Поэтому, начиная с 90-х годов XX века, Китай активно приступил к освоению потребительского рынка Дальнего Востока. Туристические фирмы обеих стран организовали приезд в приграничные районы Дальнего Востока китайских рабочих, торговцев - в безвизовом порядке под видом туристов.

По данным сельскохозяйственной организации при ООН, Китай способен на сегодняшний день полностью обеспечить себя продовольствием. Тем не менее, он продолжает импортировать его из различных государств и, в первую очередь, из России. И это хорошо продуманный ход, так как, во-первых, стоимость импортируемых сельскохозяйственных продуктов достаточно низкая, а во-вторых, появляются новые источники сельскохозяйственных продуктов.

С первых лет своего присутствия на территории Российской Федерации китайцы арендовали и использовали под гостиницы жилые площади и профилактории, окружив себя необходимой инфраструктурой для того, чтобы оказывать складские, транспортные, кредитно-банковские, гостиничные и прочие услуги.

При этом китайские мигранты проявили желание к изолированному проживанию и ведению торговли. Большинство китайских мигрантов представляет собой организованную структуру для обеспечения товарного потока из Китая. Многие китайские граждане, въезжая в РФ, затем разъезжаются по ее территории в разные стороны.

Весной 2002 года председатель КНР Цзян Цзэминь провозгласил новую глобальную внешнеэкономическую политику под девизом: «Идти во вне!», которая позднее стала известна как «Стратегия продвижения китайских товаров, инвестиций, технологий и рабочей силы». В качестве основной задачи была поставлена цель – завоевание не менее 10% международного рынка труда.

Приграничные районы России и Китая налаживают экономическое сотрудничество между собой. Так, например, согласно договору с правительством Забайкальского края, китайские компании взяли в аренду 115 тыс. га земли сроком на 49 лет за крайне низкую стоимость – всего лишь за 1,4 млрд рублей, пообещав при этом привлечь инвестиции.

В Еврейской автономной области и Хабаровском крае китайцы арендовали под сельскохозяйственные угодья 14 тыс. га земли для выращивания риса и овощей. Для обработки этих земель местные власти привлекли более 3 тыс. китайцев.

Но надо сказать, что воспроизводство населения Дальнего Востока в процессе внешней миграции вызывает сильнейшую критику со стороны многих политологов и демографов.

Приоритетным должно быть повышение рождаемости и снижение смертности внутри нашей страны. Однако на сегодняшний день те меры, которые были приняты, не могут решить поставленных задач. И в итоге проблемы социально-экономического освоения Дальней Сибири и Дальнего Востока – результат нехватки собственных сил: финансовых и кадровых ресурсов для сравнительно быстрого решения многоплановых задач.

Авторы: главный научный сотрудник Института проблем эффективного государства и гражданского общества Департамента политологии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктор исторических наук, профессор Галас М.Л.;

декан факультета социологии и политологии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кандидат политических наук, доцент Шатилов А.Б.