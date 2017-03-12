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Игорь Стрелков оценил качество российской пропаганды в отношении Украины

13:00 12.03.2017
Игорь Стрелков/ Фото с сайта novorossia.pro
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Игорь Стрелков раскритиковал действия российских СМИ. 

«У меня сложилось впечатление, что информационная война российских СМИ против украинских СМИ - неэффективна», - заявил Стрелков в интервью порталу KM.RU. По мнению экс-лидера ополченцев Новороссии, СМИ достигли большего в том, что касается влияния на граждан России, но не Украины.

Стрелков убежден, что подход к информационной работе концептуально ошибочен и базируется на принципах, которые стратегически выгодны как раз властям в Киеве.

«Концепция российской власти исходит из того, что Украина имеет право на те русские территории, которые составляют половину ее государства, и что сама Украина – отдельное от России государство. Это задает границы ведения пропаганды, которые исключительно удобны для противника», - ответил Стрелков на один из вопросов журналиста KM.RU.

Вместе с тем Стрелков отмечает, что власти Украины серьезно ограничили доступ к российским источникам информации, что также осложняет работу по воздействию на жителей Украины.

В интервью речь также зашла и о том, как отреагирует Запад на гипотетические попытки Москвы изменить подходы к пропаганде, сделав ее более адекватной. Здесь Стрелков озвучил ряд стратегических тезисов, которые портал KM.RU вместе со всеми другими ответами Стрелкова опубликует в разделе «Главные темы» 13 марта в 12:00 по московскому времени. 

Темы: Информационные войны, Россия, Украина
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Комментарии читателей
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12.03.2017, 19:22
Гость: Счетовод

Если бывшие русские хотят себя называть украинцами -это их право. Мы не против украины и украинцев. Но, земли надо вернуть русским хозяевам. Это, примерно, 2/3 территории бывшей украины.
12.03.2017, 19:19
Гость: Местный

Стрелков прав. Надо забирать у украинцев наши земли. Пожили и хватит. Здесь не нужно либеральничать, поскольку Украинцы не справились с территориями, которые им не принадлежат, они развалили и разворовали все, что им передала Россия. А раз так, то надо, чтобы территории, ка минимум, Новороссии вернулись назад к хозяевам - русским. Кроме того, Киев, Чернигов и ряд других областей. Это будет справедливо, поскольку это исконные русские земли. И об этом следует говорить открыто и громко: Украинцы - оккупанты. Верните русские земли русским!
12.03.2017, 19:11
Гость: Украинцу

Ты не прав хотя бы потому, что пытаешься замазать Стрелкова... А все потому, что он против украинского фашизма.Не пудри мОзги гражданам России. Не читай наши сайты.
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