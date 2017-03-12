Игорь Стрелков оценил качество российской пропаганды в отношении Украины

Игорь Стрелков раскритиковал действия российских СМИ.

«У меня сложилось впечатление, что информационная война российских СМИ против украинских СМИ - неэффективна», - заявил Стрелков в интервью порталу KM.RU. По мнению экс-лидера ополченцев Новороссии, СМИ достигли большего в том, что касается влияния на граждан России, но не Украины.

Стрелков убежден, что подход к информационной работе концептуально ошибочен и базируется на принципах, которые стратегически выгодны как раз властям в Киеве.

«Концепция российской власти исходит из того, что Украина имеет право на те русские территории, которые составляют половину ее государства, и что сама Украина – отдельное от России государство. Это задает границы ведения пропаганды, которые исключительно удобны для противника», - ответил Стрелков на один из вопросов журналиста KM.RU.

Вместе с тем Стрелков отмечает, что власти Украины серьезно ограничили доступ к российским источникам информации, что также осложняет работу по воздействию на жителей Украины.

В интервью речь также зашла и о том, как отреагирует Запад на гипотетические попытки Москвы изменить подходы к пропаганде, сделав ее более адекватной. Здесь Стрелков озвучил ряд стратегических тезисов, которые портал KM.RU вместе со всеми другими ответами Стрелкова опубликует в разделе «Главные темы» 13 марта в 12:00 по московскому времени.