В Кремле назвали возможное время и место встречи Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в июле на саммите G-20 в Гамбурге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это будет первое место, где главы двух государств могут пересечься, если Москва и Вашингтон не договорятся о более раннем саммите, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Пескова CNN.

«Что действительно важно, так это то, что они сядут лицом к лицу и будут говорить», - добавил он.

Ранее в МИД России сообщали, что дата и место проведения встречи Путина с Трампом пока не определены, однако подготовка к ней уже ведется.

