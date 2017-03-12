]]> ]]>
Главная В России Новости

В Кремле назвали возможное время и место встречи Путина с Трампом

20:56 12.03.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в июле на саммите G-20 в Гамбурге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это будет первое место, где главы двух государств могут пересечься, если Москва и Вашингтон не договорятся о более раннем саммите, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Пескова CNN.

«Что действительно важно, так это то, что они сядут лицом к лицу и будут говорить», - добавил он.

Ранее в МИД России сообщали, что дата и место проведения встречи Путина с Трампом пока не определены, однако подготовка к ней уже ведется.
 

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Визиты и важные переговоры российских политиков, Отношения России и США, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2017, 00:10
Гость: ANTON

Не до гордости,когда цена на нефть опять рухнула.
12.03.2017, 23:16
Гость: 1

"В 6 часов вечера после войны"
12.03.2017, 22:51
Гость: Европеец

Это уже перестает быть забавным - как тут гадают как на кофейной гуще пройдет ли Трамп около ВВП по коридору. Надо же и оордость иметь.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.