Гражданство дадут по «праву почвы»?

В недрах российской власти по вопросу о порядке предоставления российского гражданства борются две точки зрения

Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин в соавторстве с Натальей Поклонской разрабатывает законопроект, согласно которому в порядок предоставления гражданства в России вводится понятие "права почвы".

В комитете по делам национальностей уже дали свое положительное заключение. Основными критериями будут являться знание русского языка и связь с территориями Советского Союза и Российской империи.

Как сообщил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в последние годы российское гражданство становится привлекательным для огромных масс населения бывшего Советского Союза, но предоставление им гражданства сделает процесс увеличения нагрузки на социальную сферу неконтролируемым, потому что по закону Россия обязана всем своим гражданам обеспечить одни и те же права, вне зависимости от того, родился человек на территории РФ или получил гражданство впоследствии.

"Учитывая, что приток новых граждан может исчисляться миллионами, власть будет стараться брать этот процесс под контроль. Принимать у себя соотечественников, наделять их правами и льготами можно не только в формате предоставления им гражданства. Существуют также вид на жительство и другие формы. В таком случае человек получает гражданство по истечении определённого периода, и процесс становится контролируемым: государство знает, какое количество новых граждан будет у него через два года, через три, а всем остальным оно ничем не обязано", - отмечает эксперт.

Таким образом, сражаются между собой две точки зрения. Одна из них рассматривает ситуацию с гуманитарной позиции, ее сторонники заявляют, что Россия как государство обязана обеспечивать поддержку русским людям, возвращающимся на Родину, ведь многие из них оказались за пределами страны не по своей воле, а некоторые и вовсе были направлены государством на работу или службу.

С другой стороны, существует и социально-экономическая концепция, которая исходит из чисто прагматического варианта, согласно которому мы не можем оказаться в ситуации Германии или ЕС, куда бросилось огромное количество мигрантов, в результате чего возникла серьёзная нагрузка на социальную систему, а во-вторых, возникла проблема неадекватности этих мигрантов местному менталитету.

Эти две концепции находятся в постоянной борьбе, поэтому неоднократно Госдума выступала с законопроектами и, более того, некоторые из них принимались, но в конечном итоге все эти законы, по сути, не действовали. Они выхолащивались ещё на стадии принятия и затем встречали серьёзное сопротивление исполнительной власти.

Можно вспомнить массовое принятие в российское гражданство жителей Абхазии Южной Осетии, но "тогда паспорта выдавались на основе политического решения, так как они не были гражданами Грузии или какого-либо признанного во всём мире государства".

"Сходный с нынешним законопроект существовал в 2014 г. Насколько я понимаю, нынешняя инициатива аналогична этому законопроекту, который даже был принят в качестве закона, но его содержание было выхолощено, поэтому, мне кажется, что данный законопроект ждёт та же судьба", - напоминает Ростислав Ищенко.

Непохоже и на то, чтобы данная инициатива была продолжением национальной политики, в частности, закона о "российской нации", разработка которого была начата в прошлом году. Как отмечает эксперт, это разные законопроекты, их подают разные люди и у них может быть разная судьба. Предыдущий закон устанавливал сходные нормы, но ограничивался теми людьми, чьи предки родились на территории РСФСР, то есть, фактически, современной России.

Но даже такая норма была обложена различными требованиями, которые значительно затрудняют получение гражданства по упрощённой форме.

Одним из нововведений можно считать и упоминание в законопроекте Российской империи. Как считает Ростислав Ищенко, в данном случае речь идёт просто о теоретической возможности для граждан бывшего СССР получить российское гражданство. И вряд ли на него в массовом порядке будут претендовать поляки, финны или жители Аляски.

Но в целом логика подобного проекта - если законодатель распространяет норму на потомков тех, кто жил в Советском Союзе, то почему бы не распространить её и на потомков жителей Российской империи, если они русские, носители языка и хотят получить гражданство? Понятно, что в таком случае много претензий на российский паспорт будет не у этнических русских, а, к примеру, у узбеков или таджиков, многие из которых владеют русским языком в достаточной степени для того, чтобы считаться его носителями. Их будет явно больше, чем уроженцев Польши или Финляндии.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отмечает, что "в данном законопроекте вводится новая мотивировка предоставления гражданства, поскольку термин "почва" взят из репатриационных законов, где есть чёткий этнический принцип.

"Предлагается безусловное предоставление гражданства в ответ на предоставление какой-то этнической характеристики, так сказать, "русскости", либо документов о том, что человек проживал здесь. Таким образом, это вопрос не рождения, а того, что человек привязан к данной почве и, соответственно, имеет безусловное право. Но, на мой взгляд, это юридически очень сложно подтвердить, и не очень понятно, что именно мы хотим выделить: кто эти абстрактные русские – просто ли люди, родившиеся на территории СССР? Но для этого нужно смотреть законопроект. Либо получается крайне расширительное толкование, когда право на получение гражданства получат потомки родившихся на территории, к примеру, Польши, в конце девятнадцатого века", - комментирует эксперт.

"Таким образом, то, что известно о законопроекте сейчас, во-первых, отдаёт популизмом, а во-вторых, нереализуемо технически. Что касается легализации населения республик Донбасса, то становится непонятно, зачем делать это так сложно", - заключил он.