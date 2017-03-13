Петербургский историк предложил альтернативу губернатору Полтавченко

Историк, писатель и журналист Лев Лурье назвал главу Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко типичным чиновником и упрекнул в отсутствии инициативы

Своими соображениями о питерском градоначальнике и о взаимоотношениях властей Петербурга с его жителями известный историк и публицист, истинный петербуржец Лев Лурье поделился с порталом «Санкт-Петербург.ру».

Главной отличительной чертой Полтавченко историк назвал пассивность. По словам Лурье, нынешний губернатор Санкт-Петербурга для этой работы не предназначен: «У него нет никакой харизмы, инициативы, собственной программы, он не хочет понравиться – ни горожанам, ни миру». Именно поэтому он запомнится петербуржцам как самый неяркий градоначальник, особенно на фоне своей предшественницы Валентины Матвиенко, которая «всегда хотела, чтобы о городе говорили».

В пассивности Полтавченко Лурье видит не только минусы, но и плюсы: ничего не делая, проще не совершать ошибок. Но передачу в собственность РПЦ сооружений и территорий он назвал непродуманной и рискованной затеей.

Разумным для разрешения ситуации вокруг Исаакиевского собора журналист считает проведение референдума. Однако, по его словам, «начальство не любит никакого свободного волеизъявления», и в этом Полтавченко «типичный чиновник». Именно поэтому под различными предлогами власти препятствуют проведению митингов и акций против передачи собора.

Так, Лурье назвал типичной PR-ошибкой отсутствие реакции Полтавченко на протест общественных деятелей против слияния Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Оставив вопрос без внимания, градоначальник ничего не выиграл, считает журналист.

В целом пассивность Полтавченко приводит к тому, что «жизнь города в той ее части, которая зависит от Смольного, переживает полный застой». По мнению Лурье, причины этого – банальное бескультурье, отсутствие инициативы и смелости.

Несмотря на то, что организаторы «Марша в защиту Санкт-Петербурга» уже выступают не только в защиту культового сооружения, но и против цепочки неверных административных решений Полтавченко, которые могут лишить Петербург статуса культурно-научного центра, Лев Лурье не столь пессимистичен. Ведь к счастью, большая часть жизни Санкт-Петербурга не связана с администрацией города, говорит публицист. «Культура, особенно петербургская, возникает, как трава из-под булыжника, и не нуждается в особом поощрении начальства», – пояснил он.

Но эта сфера также нуждается в поддержке властей. В качестве положительного примера Лурье привел бывшего губернатора Валентину Матвиенко, которая «создавала условия, чтобы петербургская культура звучала громче».

Идеальным же губернатором для Петербурга Лурье назвал Михаила Пиотровского. Генеральный директор Государственного Эрмитажа, историк-востоковед Пиотровский является авторитетом для интеллигенции города, которому она готова предоставить право говорить от имени горожан.